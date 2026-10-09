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Eşinin ilişki iddiası sokakta kavgaya dönüştü: üç kız kardeş adliyeye sevk edildi

Samsun İlkadım'da 7 Ekim'de eşiyle ilişki iddiası üzerine M.M.'yi darbettiği öne sürülen E.A. (29), E.A. (23) ve E.A. (27) gözaltına alındı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eşinin ilişki iddiası sokakta kavgaya dönüştü: üç kız kardeş adliyeye sevk edildi

olay detayları:

Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 7 Ekim akşamı meydana gelen olayda, iddiaya göre E.A. (29) adlı kadın, kız kardeşleri E.A. (23) ve E.A. (27) ile caddede yürürken, eşinin ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri M.M. ile karşılaştı.

darp iddiası ve müdahale:

Üç kardeşin M.M.'ye saldırdığı ve darp sonucu yaralandığı öne sürüldü. Yaralanan M.M., çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

gözaltı ve adliye süreci:

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan üç kardeş, Gazi Polis Merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE EŞİNİN İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ KADINI İKİ KIZ KARDEŞİYLE...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE EŞİNİN İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ KADINI İKİ KIZ KARDEŞİYLE BİRLİKTE DARP ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADIN İLE 2 KIZ KARDEŞİ GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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