Tatil dönüşü batan gemide yitirdikleri çocuklar için yan yana defnedildiler

Reyhanlı'da son veda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyir halindeyken batan gemide kaybolan kardeşlerden 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer, Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer ise arama çalışmaları sırasında bulunmuş ve 30 Eylül tarihinde defnedilmişti. İki kardeş yan yana bulunan mezarlara gömüldü.

Cenaze töreni ve aile

Saliha Miray için Reyhanlı'da kılınan cenaze namazının ardından yakınları son yolculuğuna uğurladı. Annenin feryadı, ailenin yaşadığı derin acıyı görünür kıldı; cenaze töreninde anne Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer çocuklarının mezarları başında uzun süre gözyaşı döktü.

Ailenin diğer çocuğu Halil Kerem ile anne ve babanın olaydan sağ kurtulduğu, ancak Saliha Miray ve Mehmet Asaf'ın hayatını kaybettiği açıklandı. İki evladını yan yana defnetmiş olan çiftin mezar başındaki duygusal anları törene katılanları derinden etkiledi.

Arama-kurtarma süreci ve olayın ayrıntıları

Geminin Girne'den Mersin'e gitmek üzere yola çıktığı, batma sonucu kayıpların yaşandığı bildirildi. Arama çalışmaları kapsamında önce Mehmet Asaf'ın cansız bedenine ulaşıldı ve ardından günler sonra Saliha Miray'ın cenazesi bulundu. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

Anne Ayten Biçer'in mezar başında söylediği sözler törene katılanların yüreğini dağladı: "Ablan seni bırakıp gitmez. Canımın içi, sen kardeşini mi yalnız bırakmadın annem. Ablan yanına mı geldi annem Kızım, örteyim mi senin üstünü annem, toprak mı örttüler senin üzerine annem".

Faciada hayatını kaybeden iki kardeşin yan yana defnedilmesi, ailede ve çevresinde derin bir yas bıraktı. Mezar başındaki görüntüler, kaybın boyutunu ve geride kalanların yaşadığı acıyı ortaya koydu.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEN MERSİN'E SEYİR HALİNDEYKEN BATAN GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN 12 YAŞINDAKİ SALİHA MİRAY BİÇER, HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.