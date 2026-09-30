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Bayburt'ta öğrencilerin psikososyal güvenliği için il çapında önlemler

Bayburt'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen toplantılarda öğrencilerin psikososyal iyi oluşu ve risklere müdahale yöntemleri görüşüldü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bayburt'ta öğrencilerin psikososyal güvenliği için il çapında önlemler

Toplantılar öğrenci güvenliği ve müdahale süreçlerine odaklandı

Bayburt'ta, öğrencilerin psikososyal iyi oluşunun desteklenmesi ve risklerin erken tespiti amacıyla bir dizi komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantılar 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamındaki plan ve önceliklerin belirlenmesine hizmet etti.

toplantının odak noktaları:

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu ile Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Kurulu Toplantısında, öğrencilerin karşılaşabileceği risklerin önlenmesi ve ihtiyaç halinde etkin müdahale süreçlerinin işletilmesine yönelik yaklaşım ve sorumluluklar ele alındı. Özellikle okul ortamlarında yürütülecek koruyucu ve önleyici çalışmaların güçlendirilmesi vurgulandı.

kurumlar arası iş birliği ve uygulama:

Toplantılara başkanlık eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman yönetiminde, ilgili birimler arasında koordinasyonun artırılması ve müdahale mekanizmalarının etkinliği tartışıldı. Alınan kararlar, uygulama adımları ve izleme süreçlerine ilişkin çerçeveler üzerinde mutabakat sağlandığı bildirildi.

Komisyon ve kurul kararlarının okul düzeyinde hayata geçirilmesi için rehberlik hizmetleri, öğretmenlerin eğitimi ve gerektiğinde profesyonel destek yönlendirmelerinin öncelikli uygulamalar arasında olduğu kaydedildi. Ayrıca erken uyarı ve yönlendirme mekanizmalarının işletilmesiyle risklerin azaltılmasına dönük adımların atılacağı belirtildi.

BAYBURT&#039;TA ÖĞRENCİLERİN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİ İÇİN TOPLANTILAR YAPILDI

BAYBURT'TA ÖĞRENCİLERİN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİ İÇİN TOPLANTILAR YAPILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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