türkiye the 2027 sıralamasında üniversite sayısıyla dünya üçüncüsü oldu

Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yükselişi:

Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda, dünya genelinde 118 ülkeden toplam 2 bin 297 yükseköğretim kurumu değerlendirildi. Bu listede Türkiye'den 124 üniversite yer alarak geçen yılki 109 üniversite sayısına göre önemli bir artış gösterdi ve ABD ile Hindistan'ın ardından dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldi.

Türk üniversitelerinin sıralama sonuçları:

Türkiye'den listede ilk 500'e giren üniversiteler arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi bulunuyor. ODTÜ ve Koç Üniversitesi, dünya sıralamasında 326-350 bandında yer alırken, Sabancı Üniversitesi 376-400 bandında, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-450 bandında yer aldı.

Daha geniş dilimde, Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 651-700 bandında konumlanırken; Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ise 801-bin bandında yer alarak ilk bine giren kurumlar arasında sayıldı. Toplam 13 Türk üniversitesi listede ilk bine girmeyi başardı.

YÖK'ün değerlendirmesi ve hedefler:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sonuçları değerlendirirken Türkiye'nin 124 üniversiteyle dünya üçüncülüğüne yükselmesinin uluslararası görünürlük ve temsil gücünün geldiği noktayı gösterdiğini vurguladı.

Özvar, küresel rekabetteki yükselişin sürdüğünü belirterek hedeflerinin en az iki devlet ve iki vakıf üniversitesiyle ilk 100'de yer almak olduğunu ifade etti. Ayrıca, bir yıl içinde sıralamada yer alan üniversite sayısının 109'dan 124'e çıkmasını değerli bulduklarını söyledi.

YÖK başkanı, önceliklerinin bu geniş temsili üniversitelerin sıralamalardaki konumlarını daha yukarı taşıyacak güçlü bir akademik performansla desteklemek olduğunu belirtti ve üniversitelerin bilimsel üretim gücünü, nitelikli araştırma kapasitesini ve dünyaya yaptıkları akademik katkıyı artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Sonuç olarak, THE 2027 listesi Türkiye için niceliksel bir ilerlemeyi teyit ederken, kurumların küresel sıralamalardaki konumlarını güçlendirmek üzere hem performans geliştirme hem de uluslararası görünürlük artırma çabalarının ön plana çıktığı görülüyor.

TÜRKİYE, TİMES HİGHER EDUCATİON (THE) 2027 DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI'NDA SIRALAMAYA GİREN ÜNİVERSİTE SAYISINDA DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ.