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Aydın'da muhtemel eğitim süresi 16 yıla geriledi, kadınlar önde

TÜİK verilerine göre Aydın’da 2025 muhtemel eğitim süresi 16 yıl olarak hesaplandı; kadınların süresi erkeklerden 1 yıl fazla, toplam eğitim süresi %1,84 azaldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Aydın'da muhtemel eğitim süresi 16 yıla geriledi, kadınlar önde

2025 muhtemel eğitim süresi genel görünüm:

TÜİK tarafından yayımlanan 2025 Muhtemel Eğitim Süresi (MES) istatistiklerine göre Aydın’da ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 16 yıl olarak hesaplandı. Veriler cinsiyete göre farklılık gösterdi; kadınların muhtemel eğitim süresi erkeklerden 1 yıl daha fazla bulundu.

Kademelere göre dağılım:

Okul öncesi eğitimde muhtemel süre hem erkeklerde hem kadınlarda 1,8 yıl olarak belirlendi; toplam süre de 1,8 yıl oldu. İlkokuldan ortaöğretimin tamamlanmasına kadar olan kademede erkeklerde 11,8 yıl, kadınlarda 11,7 yıl olmak üzere toplam 11,8 yıl kaydedildi. İlkokuldan yükseköğretime (doktora) kadar olan süreçte ise erkeklerde 15,5 yıl, kadınlarda 16,5 yıl olarak hesaplandı; toplam süre 16 yıldir.

yıllık değişim ve Türkiye karşılaştırması:

Aydın’da toplam muhtemel eğitim süresi bir önceki yıla göre %1,84 azaldı. Erkeklerde 2024 yılına göre %1,89luk düşüş yaşanarak süre 15,5 yıla gerilerken, kadınlarda %1,78lik azalışla 16,5 yıl olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde muhtemel eğitim süresi 2025 yılında 16,8 yıl olurken, Aydın bu ortalamanın altında kaldı.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’DA 2025 YILI MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ 16 YIL OLURKEN, KADINLARIN MUHTEMEL...

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’DA 2025 YILI MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ 16 YIL OLURKEN, KADINLARIN MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ ERKEKLERDEN 1 YIL DAHA UZUN OLDU, TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ İSE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 1,84 AZALDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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