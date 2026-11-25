Program detayları:

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bayburt’ta görev yapan öğretmenler için düzenlenen yemek programı, Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte eğitimciler aynı sofrada buluşarak günlerini kutladı ve bir araya gelmenin fırsatını değerlendirdi.

Programa başlamadan önce masaları tek tek gezen Belediye Başkanı Mete Memiş, öğretmenlerin gününü kutladı ve eğitimcilerle sohbet etti. Memiş'in, öğretmenlik mesleğinin bir mensubu olması katılımcılarla yakın ilişkilerin kurulmasına zemin sağladı.

yetkililerin mesajı:

Yemek programına Vali Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da katıldı. Program sonunda Vali Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş’in Öğretmenler Günü’nü kutlayarak kendisine hediye takdim etti.

Vali Eldivan, konuşmasında öğretmenlerin geleceğin inşasında üstlendiği sorumluluğa dikkat çekerek tüm öğretmenlere emek ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür etti ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

etkinliğin önemi:

Yerel idare temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bu tür etkinlikler, öğretmenlerin motivasyonunu artırmayı ve toplum-institü ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlik, hem teşekkür hem de mesleki dayanışmanın somutlandığı bir buluşma olarak değerlendirildi.

BAYBURT’TA ÖĞRETMENLER ONURUNA YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ