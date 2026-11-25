Bakırköy kazasında can kaybı ikiye yükseldi

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde 6 Kasım saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan Merve Çelik, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 2 oldu.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Olay, Fatih istikametine giden 26 AIF 431 plakalı hafif ticari aracın yolun karşısına geçen dört yayaya çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle 18 yaşındaki A.V. ile üç kadın yola savruldu. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi; A.V. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merve Çelik ve aileye dair bilgiler:

Kazanın ardından tedavi altına alınan Merve Çelik, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Haber kaynaklarında yer alan bilgiye göre genç kızın abisi de 2 yıl önce vefat etmişti.

MERVE ÇELİK