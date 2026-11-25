Aydın yurtlarında dayanışma çağrısı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda öğrenciler için bir dizi bilgilendirme ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Programlar, gençlerin şiddet konusunda bilinçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesine odaklandı.

Jandarma sunumları ve uygulamalar:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile ilçe jandarma komutanlıkları tarafından Aydın Yurt Müdürlüğü, Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü ve Efe Ayşe Yurt Müdürlüğü öğrencilerine günün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı. Meryem Yazıcıoğlu Yurt Müdürlüğünde ise şiddete dur mesajı içeren bir pano oluşturularak öğrencilere farkındalık sağlandı; etkinlik kapsamında öğrencilere kitap ayraçları hediye edildi.

Hedefler ve verilen eğitimler:

Etkinliklerin temel amacı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal bilincin arttırılması olarak belirlendi. Programlarda şiddetin her türüne karşı toplumda ortak bir duyarlılık oluşturulmasının önemi vurgulanırken, kadınların güvenli, eşit ve şiddetten uzak bir yaşam sürmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca öğrenciler ve yurt personellerine, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile ilçe jandarma komutanlıkları tarafından Siber Suçlarla Mücadele konularında eğitimler verildi; bu eğitimlerle hem dijital güvenlik hem de çevrimiçi taciz ve suistimaller konusunda bilgilendirme yapıldı.

AYDIN’DAKİ ÖĞRENCİ YURTLARINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ORTAK DURUŞ