Şirintepe'ye yeni sağlık merkezi: Melikgazi'den bağışla hayata geçen aile sağlığı merkezi

Melikgazi Belediyesi yeni aile sağlığı merkezini hizmete açtı:

Melikgazi Belediyesi, Şirintepe Mahallesi'nde hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezinin resmi açılış törenini gerçekleştirdi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ile Çataloğlu ailesi ve sağlık çalışanları katıldı.

Merkezin özellikleri:

Yeni merkez, 7 hekim kapasitesi ile muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, bebek izlem, üreme sağlığı ve gebe takip birimleri, aşı odası ve laboratuvar gibi birinci basamak sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak birimlerle donatıldı. Belediye yetkilileri, merkezin özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgede sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını ve mahalle için önemli bir ihtiyaç giderici olacağını vurguladı.

Yapım sürecinde Melikgazi Belediyesi ile koordineli çalışıldığını belirten yetkililer, sağlık merkezinin çevre düzeni ve halkın kullanımına açık alanlarıyla da dikkati çektiğini kaydetti.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, hayırsever Mustafa Çataloğlu'nun annesi ve babası adına merkezin yaptırılmasına vesile olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti. Palancıoğlu, yapılan yatırımlarla mahallelerin canlandığını, belediye olarak şu ana kadar 18 adet aile sağlık merkezi gerçekleştirdiklerini ve Sağlık Müdürlüğü ile büyük bir koordinasyon içinde çalıştıklarını söyledi. Başkan, koronavirüs döneminde sağlığın öneminin görüldüğünü, yeni merkezlerin hem vatandaşlara hem sağlık çalışanlarına nitelikli hizmet sunduğunu belirtti.

Hayırsever Mustafa Çataloğlu, merkezin insanlara şifa ve sağlık vesilesi olmasını dileyerek, bu eserin ortaya çıkmasına katkı verenlere teşekkür etti ve merkezin bölge sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri'de birinci basamak sağlık tesislerinin hayırseverler ve belediyeler iş birliğiyle sorunsuz hayata geçirildiğini söyleyerek il genelinde 20'ye yakın yatırımın devam ettiğini aktardı. Erşan, yeni merkezin hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu da konuşmalarında Çataloğlu ailesine teşekkür edip merkezin Melikgazi ve Şirintepe Mahallesi için hayırlı olmasını dilediler. Çopuroğlu, ilde şu anda 116 adet aile sağlık merkezi bulunduğunu ve 543 doktor görev yaptığını hatırlattı.

Milletvekili Dursun Ataş, belediyelerin halkın talepleri ile hayırseverlerin isteklerini bir araya getirerek devletin yükünü hafiflettiğini belirtti ve Melikgazi'de yapılan eğitim ve sağlık yatırımlarını övdü.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise merkezin mimarisi, çevre düzeni ve parkıyla bir Melikgazi klasiği olduğunu ifade ederek başta Çataloğlu ailesi ve Başkan Palancıoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer ve davetliler, merkezin bölge halkına kolay erişim ve nitelikli birinci basamak sağlık hizmeti sunmasını temenni ederek açılışı gerçekleştirdi. Hizmetin hayırlı olmasını dileyen açıklamalarla tören sona erdi.

İLÇENİN SAĞLIK İHTİYAÇLARINI BİR BİR GİDEREN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, ŞİRİNTEPE MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVER İŞ BİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇİRDİĞİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ FATMA-HALİT ÇATALOĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NİN RESMİ AÇILIŞ TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.