Dolar 48,2119 -0,12%
Euro 55,9641 +0,04%
Bist 13.971,94 -1,81%
Altın Gram 6.783,94 -0,45%
EUR/USD 1,1582 -0,09%
Brent Petrol 94,75 +0,11%
--°

Şirintepe'ye yeni sağlık merkezi: Melikgazi'den bağışla hayata geçen aile sağlığı merkezi

Melikgazi Belediyesi, hayırsever destekle Şirintepe Mahallesi'nde 7 hekim kapasiteli Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:14

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Şirintepe'ye yeni sağlık merkezi: Melikgazi'den bağışla hayata geçen aile sağlığı merkezi

Melikgazi Belediyesi yeni aile sağlığı merkezini hizmete açtı:

Melikgazi Belediyesi, Şirintepe Mahallesi'nde hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezinin resmi açılış törenini gerçekleştirdi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ile Çataloğlu ailesi ve sağlık çalışanları katıldı.

Merkezin özellikleri:

Yeni merkez, 7 hekim kapasitesi ile muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, bebek izlem, üreme sağlığı ve gebe takip birimleri, aşı odası ve laboratuvar gibi birinci basamak sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak birimlerle donatıldı. Belediye yetkilileri, merkezin özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgede sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını ve mahalle için önemli bir ihtiyaç giderici olacağını vurguladı.

Yapım sürecinde Melikgazi Belediyesi ile koordineli çalışıldığını belirten yetkililer, sağlık merkezinin çevre düzeni ve halkın kullanımına açık alanlarıyla da dikkati çektiğini kaydetti.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, hayırsever Mustafa Çataloğlu'nun annesi ve babası adına merkezin yaptırılmasına vesile olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti. Palancıoğlu, yapılan yatırımlarla mahallelerin canlandığını, belediye olarak şu ana kadar 18 adet aile sağlık merkezi gerçekleştirdiklerini ve Sağlık Müdürlüğü ile büyük bir koordinasyon içinde çalıştıklarını söyledi. Başkan, koronavirüs döneminde sağlığın öneminin görüldüğünü, yeni merkezlerin hem vatandaşlara hem sağlık çalışanlarına nitelikli hizmet sunduğunu belirtti.

Hayırsever Mustafa Çataloğlu, merkezin insanlara şifa ve sağlık vesilesi olmasını dileyerek, bu eserin ortaya çıkmasına katkı verenlere teşekkür etti ve merkezin bölge sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri'de birinci basamak sağlık tesislerinin hayırseverler ve belediyeler iş birliğiyle sorunsuz hayata geçirildiğini söyleyerek il genelinde 20'ye yakın yatırımın devam ettiğini aktardı. Erşan, yeni merkezin hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu da konuşmalarında Çataloğlu ailesine teşekkür edip merkezin Melikgazi ve Şirintepe Mahallesi için hayırlı olmasını dilediler. Çopuroğlu, ilde şu anda 116 adet aile sağlık merkezi bulunduğunu ve 543 doktor görev yaptığını hatırlattı.

Milletvekili Dursun Ataş, belediyelerin halkın talepleri ile hayırseverlerin isteklerini bir araya getirerek devletin yükünü hafiflettiğini belirtti ve Melikgazi'de yapılan eğitim ve sağlık yatırımlarını övdü.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise merkezin mimarisi, çevre düzeni ve parkıyla bir Melikgazi klasiği olduğunu ifade ederek başta Çataloğlu ailesi ve Başkan Palancıoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer ve davetliler, merkezin bölge halkına kolay erişim ve nitelikli birinci basamak sağlık hizmeti sunmasını temenni ederek açılışı gerçekleştirdi. Hizmetin hayırlı olmasını dileyen açıklamalarla tören sona erdi.

İLÇENİN SAĞLIK İHTİYAÇLARINI BİR BİR GİDEREN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, ŞİRİNTEPE MAHALLESİ’NDE...

İLÇENİN SAĞLIK İHTİYAÇLARINI BİR BİR GİDEREN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, ŞİRİNTEPE MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVER İŞ BİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇİRDİĞİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ FATMA-HALİT ÇATALOĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NİN RESMİ AÇILIŞ TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nazilli Devlet Hastanesi'nde çalışan memnuniyeti için çözüm odaklı buluşma
images

Erken tanı ve aşı farkındalığı jinekolojik kanserlerin seyrini değiştirebilir
images

Beynin yaşı takvimden farklı olabilir: biyolojik yaş nasıl ölçülür ve korunur
images

Palamut sezonu Çanakkale'de tezgahları canlandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erken tanı ve aşı farkındalığı jinekolojik kanserlerin seyrini değiştirebilir

Ulu Cami'nin eğri minaresinde bulunan yeşil çanakların kullanım amacı belirlendi

Kayseri'de duraktaki yolcu otobüsüne çarpma anı saniye saniye kaydedildi

Bağlıca'da mezrone için ortak atılım: kooperatifle verim ve marka hedefleniyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı