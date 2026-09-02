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Buharkent'te yaz boyu süren yüzme kursu neşeyle sona erdi

Buharkent Belediyesi'nin düzenlediği üç etaplı yaz yüzme kursu sona erdi; çocuklara katılım belgeleri verildi, eğitmenlere ve ailelere teşekkür edildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Buharkent'te yaz boyu süren yüzme kursu neşeyle sona erdi

Buharkent'te yaz döneminin üçüncü etabı tamamlandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde, yaz dönemi boyunca düzenlenen çocuklara yönelik yüzme kursunun 3. ve son etabı başarıyla tamamlandı. Kurslar Buharkent Belediyesi organizasyonunda gerçekleşirken, ilçedeki çocuklar yaz boyunca yüzme öğrenme ve becerilerini geliştirme imkânı buldu. Etkinlikler hem öğrenme hem de eğlence odaklı planlandı; katılımcılar havuzda keyifli vakit geçirirken temel yüzme teknikleri üzerine eğitim aldı.

kursun çocuklara sağladığı kazanımlar:

Kurs boyunca çocukların yalnızca yüzme becerileri gelişmekle kalmadı, aynı zamanda sosyal ve fiziksel gelişimlerine de katkı sağlandı. Grup çalışmaları ve oyun temelli eğitimler, çocukların özgüvenini artırdı ve takım ruhunu pekiştirdi. Belediye yetkilileri, sporla iç içe geçirilen bir yazın çocuklar için uzun vadeli faydalar taşıdığını vurguladı.

son törende belgeler teslim edildi:

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kursun son etabının tamamlanmasının ardından düzenlenen törende çocuklara katılım belgelerini takdim etti ve mutluluklarına ortak oldu. Başkan Erol, emeği geçen eğitmenlere ve çocuklarını kursa gönderen ailelere teşekkür ederek, çocukları tebrik etti. Tören sırasında Erol, katılımcılara seslenerek "Seneye görüşmek üzere çocuklar" dedi.

Belediye yetkilileri, düzenlenen kursların devam edeceğini belirterek, gelecek yaz dönemleri için benzer etkinliklerin planlandığını ifade etti. Kursa katılan çocuklar ve aileleri, hem öğrenme hem de eğlence yönünden dolu dolu bir yaz geçirdiklerini belirtti.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE YAZ DÖNEMİ BOYUNCA ÇOCUKLARA YÖNELİK DÜZENLENEN YÜZME KURSUNUN SON...

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE YAZ DÖNEMİ BOYUNCA ÇOCUKLARA YÖNELİK DÜZENLENEN YÜZME KURSUNUN SON ETABI DA TAMAMLANIRKEN, ÇOCUKLARA KATILIM BELGELERİNİ TAKDİM EDEREK MUTLULUKLARINA ORTAK OLAN BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EROL; "SENEYE GÖRÜŞMEK ÜZERE ÇOCUKLAR" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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