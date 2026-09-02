Madenli'ye yaklaşık 100 yatlık kapasite: iki yüzer iskeleyle turizme destek

Madenli yat limanı çalışmalarında son durum:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesindeki Madenli Yat Limanı Kapasite Artırımı ve Turizm Çeşitliliği Geliştirme Projesi sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, devam eden imalatları gözlemleyerek projenin mevcut durumu ve planlanan adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

kapasite artırımı ve fiziksel düzenlemeler:

Proje kapsamında yat bağlama kapasitesini yükseltmek amacıyla iki adet, her biri 75'er metre uzunluğunda yüzer iskele inşa ediliyor. Bu düzenlemeyle limana yaklaşık 100 yatlık ilave kapasite kazandırılması hedefleniyor. Fiziksel iyileştirmeler, mevcut rıhtım düzenlemeleri ve iskele altyapısındaki yenilemelerle uyumlu şekilde planlanıyor.

turizm potansiyeli ve su sporlarına etkisi:

Kapasite artırımı ve yapılacak iyileştirmelerin amacı, Madenli Yat Limanı'nı yat turizmi açısından cazibe merkezine dönüştürmek ve Arsuz'un kıyı ile deniz turizmi potansiyelini daha etkin kullanmak. Proje ayrıca su sporlarına yönelik imkânların geliştirilmesini de destekleyerek bölgedeki turizm çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

Vali Masatlı'nın incelemesinde, projenin hem yatçılığı hem de kıyı turizmini canlandırma potansiyeli vurgulandı. Yetkililerle yürütülen görüşmelerde imalat süreçleri ve sonraki aşamalara ilişkin planlamalar değerlendirildi; çalışmalarda güvenlik, erişilebilirlik ve çevresel etkenlerin dikkate alınmasına önem verildi.

Sonuç olarak, Madenli Yat Limanı'ndaki kapasite artırımı girişimi, bölge ekonomisine katkı sağlama ve Arsuz'un deniz turizmi profilini güçlendirme hedefiyle ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte limanın yat turizmi açısından daha cazip bir nokta haline gelmesi bekleniyor.

VALİ MUSTAFA MASATLI, MADENLİ YAT LİMANI’NDA DEVAM EDEN KAPASİTE ARTIRIMI ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.