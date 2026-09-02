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Panayır heyecanı Gölpazarı sokaklarını sardı

Gölpazarı'nda başlayan geleneksel panayır, lunapark ve stantlarıyla çocuklara keyifli anlar sunuyor; çevre il ve ilçelerden ziyaretçi akını var.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Panayır heyecanı Gölpazarı sokaklarını sardı

Geleneksel Gölpazarı Panayırı kapılarını açtı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yıllardır sürdürülen Gölpazarı Panayırı bu yıl da halkı bir araya getirdi. Kentin tarihi ve sosyal dokusuyla bağlantılı olan panayır, yerel ekonomiye can suyu vermesinin yanı sıra kültürel bir buluşma alanı olarak önemini koruyor.

Çocukların neşesi:

Panayır alanı, özellikle çocuklar için kurulan salıncaklar, lunapark oyunları ve renkli stantlarla dolu. Küçük ziyaretçilerin yüzündeki mutluluk ve ailelerin bir arada geçirdiği zaman, etkinliğin en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor. Bu eğlenceler, ilçede uzun süre saklanacak anılar bırakıyor.

Çevre il ve ilçelerden ilgi:

Gölpazarı Panayırı yalnızca ilçe halkının değil, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler stantlarda alışveriş yapıyor, yöresel ürünleri tanıyor ve panayırın atmosferini deneyimliyor. Bu hareketlilik, yerel esnaf için önemli bir ekonomik fırsat sağlıyor.

Bir zamanlar daha büyük kalabalıkların toplandığı günleri anımsatanlar olsa da, panayır bugün de ilçenin kültürel hafızasında güçlü bir yere sahip. Geçmişle bugünü birleştiren bu etkinlik, Gölpazarı'nın sosyal yaşamının canlı bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.

Gölpazarı Panayırı, hem nostaljik bir buluşma hem de yeni kuşaklara aktarılan bir gelenek olarak ilçenin takviminde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

GÖLPAZARI&#039;NDA PANAYIR HEYECANI BAŞLADI

GÖLPAZARI'NDA PANAYIR HEYECANI BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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