Bayburt'ta uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş cezası olan şüpheli yakalandı

yakalanma ve suçlama:
Bayburt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.K. isimli şüpheli yakalandı.
adli süreç:
Şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
BAYBURT’TA 9 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
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