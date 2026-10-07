Dolar 49,1922 +0,03%
Euro 55,1039 -0,44%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.558,12 -0,97%
EUR/USD 1,1198 -0,57%
Brent Petrol 100,12 -0,46%
--°

Karapınar mahallesinde testereyle çalışırken düşen 70 yaşındaki kişi tedaviye alındı

Adıyaman Karapınar Mahallesi'nde ağaç kesimi sırasında dengesini kaybeden 70 yaşındaki Şeyho S., düşerek yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karapınar mahallesinde testereyle çalışırken düşen 70 yaşındaki kişi tedaviye alındı

Karapınar mahallesinde testereyle çalışırken düşen 70 yaşındaki kişi tedaviye alındı

Kaza anı ve müdahale:

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi 2736 Sokak'ta meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Şeyho S., motorlu testereyle yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki ağacı kestiği sırada dengesini kaybederek kestiği dal ile birlikte yere düştü. Olayı görenler tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanmanın niteliği ve tedavi süreci hakkında hastaneden gelecek açıklama bekleniyor.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı araştırma yapıldığını bildirdi. Gereken incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna ek bilgiler verileceği belirtildi.

ADIYAMAN’DA AĞAÇ KESİMİ SIRASINDA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN 70 YAŞINDAKİ KİŞİ...

ADIYAMAN’DA AĞAÇ KESİMİ SIRASINDA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN 70 YAŞINDAKİ KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen sürücü araçla şarampole yuvarlandı
images

Develi'de işçi servisleri kepçeye çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
images

Mudanya'da okul çevresinde servis şoförleri arasında arbede yaşandı
images

Erdemşah'ta akşam yangını müstakil evi kullanılmaz hale getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beykoz Çubuklu'da boşaltılan dükkan sahibi Ağaoğlu'na tepki: üç yıldır çivi bile çakılmadı

Yüreğir meclisinde 'satılık' tartışması kavgaya döndü

Mudanya'da okul çevresinde servis şoförleri arasında arbede yaşandı

Erdemşah'ta akşam yangını müstakil evi kullanılmaz hale getirdi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor