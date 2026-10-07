Karapınar mahallesinde testereyle çalışırken düşen 70 yaşındaki kişi tedaviye alındı

Kaza anı ve müdahale:

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi 2736 Sokak'ta meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Şeyho S., motorlu testereyle yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki ağacı kestiği sırada dengesini kaybederek kestiği dal ile birlikte yere düştü. Olayı görenler tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanmanın niteliği ve tedavi süreci hakkında hastaneden gelecek açıklama bekleniyor.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı araştırma yapıldığını bildirdi. Gereken incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna ek bilgiler verileceği belirtildi.

ADIYAMAN’DA AĞAÇ KESİMİ SIRASINDA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN 70 YAŞINDAKİ KİŞİ YARALANDI.