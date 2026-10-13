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Bayburt’ta yasa dışı giriş iddiasıyla iki göçmen ve iki şüpheli yakalandı

Bayburt'ta yürütülen çalışmalar sonucu Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı, şüpheliler tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayburt’ta yasa dışı giriş iddiasıyla iki göçmen ve iki şüpheli yakalandı

Bayburt’ta yasa dışı giriş iddiasıyla iki göçmen ve iki şüpheli yakalandı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollarla kente giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu iki düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli yakalandı.

olayın ayrıntıları:

Operasyonu gerçekleştiren birim, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü olarak belirtildi. Yapılan tespit ve takipler sonucu Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen tespit edildi ve göçmen kaçakçılığıyla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

adli süreç ve idari işlem:

Şüpheliler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı ve mahkemeye çıkarılmalarının ardından şüpheliler tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

BAYBURT’TA 2 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

BAYBURT’TA 2 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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