kuyumcu cinayetinde kaçış planı deşifre oldu: jet skiyle sisam'a geçme girişimi ve 10 tutuklama

Olayın kronolojisi ve ilk bulgular

Olay, 4 Ekim günü Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız, iş yerinin altında H.A. (29) ile oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından yaklaşık 8 el ateş edildi. Açılan ateş sonucu H.A. karın bölgesinden, Zahir Cız ise başından vuruldu. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen Zahir Cız hayatını kaybetti. H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve cenaze Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.

Soruşturmada yönelim: 'Bayrağalar' örgütü bağlantısı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İlk tespitlere göre cinayeti gerçekleştiren şüphelinin Osman A. (22) olduğu belirlendi. Soruşturma derinleştirildiğinde, cinayetin "Bayrağalar" adlı suç örgütüyle yaşanan husumetten kaynaklandığı, örgüt elebaşlarından Fırat Çelik'in yaklaşık 2 yıl önce Cız'ı görüntülü arayarak tehdit ettiği yönünde bilgi bulunduğu kaydedildi.

Şüphelinin ceza geçmişi ve talimat iddiası

Soruşturma sırasında, Osman A.'nın yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve firari olduğu belirtildi. Emniyet kaynaklarına göre Osman A.'nın, yurt dışındaki örgüt bağlantılarından Cız'ı öldürme talimatı aldığı ve cinayetin ardından yurt dışına çıkarılacağının vaat edildiği tespit edildi.

Kaçış rotası ve teknik inceleme

Cinayet dedektifleri, şüphelinin izini Aydın'a kadar sürdü. Ekipler yaklaşık 2 bin kilometrelik güzergahtaki KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek tarayarak Osman A.'nın kaçış rotasını adım adım ortaya çıkardı. Görüntü incelemeleri, şüphelinin cinayeti işledikten sonra kendi motosikletiyle Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve gittiğini, buradan taksiyle Söğütlü Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesine geçtiğini gösterdi.

Devamında taksiyle Küçükdikili Mahallesi'ndeki başka bir eve yerleştirilen şüphelinin ardından Demetevler Mahallesi'ndeki bir adrese götürüldüğü, bir süre sonra ise Öğretmenler Bulvarı'ndan Aydın'a giden şehirlerarası otobüse bindirildiği belirlendi. Bu zincirleme saklanma ve taşınma kayıtları, şüphelinin organize biçimde yardım alarak uzun bir kaçış hattı oluşturduğunu ortaya koydu.

Jet ski planı ve otel operasyonu:

Detaylı incelemede polis, Osman A.'nın Kuşadası'ndan jet skiyle yaklaşık 30-35 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'a bağlı Sisam Adası'na kaçmayı planladığını tespit etti. Şüphelinin Kuşadası'ndaki bir otelde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, otele operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini fark eden Osman A. kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltılar, tutuklamalar ve soruşturmanın yönü

Özel ekip tarafından yapılan incelemeler sonucu Osman A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişilerin kimlikleri belirlendi. Operasyonla yakalanan yardım ettiği iddia edilen kişiler Recep Ç. (42), Mustafa E. (28), Alican Y. (26), Yahya A. (23), Abdurrahim Ö. (32), Serhat Y. (25), Ayhan A. (46), Memduh A. (22) ve Gürhan Ö. (28) olarak açıklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Osman A. ile bu kişiler dahil olmak üzere toplam 10 kişi tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında, örgüt bağlantıları ve kaçış planını organize eden diğer aktörlere ilişkin tespitlerin derinleştirilmesi bekleniyor.

Not: Haber, soruşturma dosyasındaki resmi tespitlere dayanmakta olup isim ve rakamlar emniyet kayıtlarına göre korunmuştur.

ADANA’DA KUYUMCU ZAHİR CIZ’IN (66) ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKTI. CİNAYETİN "BAYRAĞALAR" SUÇ ÖRGÜTÜYLE YAŞANAN HUSUMETTEN KAYNAKLANDIĞI BELİRLENİRKEN, TETİĞİ ÇEKEN OSMAN A.’NIN (22), CİNAYETİN ARDINDAN MOTOSİKLET, TAKSİ VE ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLE AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNE GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ. BURADAN JET SKİ İLE YUNANİSTAN’A BAĞLI SİSAM ADASI’NA KAÇMAYI PLANLAYAN ŞÜPHELİ, OTELDE SAKLANIRKEN DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI.