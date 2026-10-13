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Buldan'da çatıyı saran alevler apartmanı tahliye ettirdi

Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Buldan'da çatıyı saran alevler apartmanı tahliye ettirdi

Buldan'da çatıda çıkan yangın korku yarattı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde onlarca dairenin bulunduğu bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay kısa sürede çevredekilerin ihbarı üzerine hareket geçen ekipler tarafından müdahale edildi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle çatı bölümü hızlıca alevlere teslim olurken, yangının diğer katlara sıçramaması için yoğun çaba gösterildi.

Müdahale ve tahliye:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Buldan, Sarayköy ve Güney şubelerinden gelen çok sayıda birimin koordineli çalışmasıyla yangına müdahale etti. Bina sakinleri kısa sürede tahliye edildi ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin hızlı yönlendirilmesi, alevlerin alt katlara sirayet etmesini engelledi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın söndürüldüğünde can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi; ancak çatıda önemli çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak verilen ilk bilgiler ışığında yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı. Resmi açıklamalar gelene kadar yangının kesin nedeni netleşmedi.

Apartman sakinleri ve yetkililer, benzer olaylara karşı erken ihbar ve koordineli müdahalenin önemine dikkati çekti. Yangının kontrol altına alınmasında rol oynayan ekiplerin hızlı çalışması olası daha büyük bir felaketi önledi.

DENİZLİ&#039;NİN BULDAN İLÇESİNDE ONLARCA AİLENİN YAŞADIĞI APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN KORKU VE...

DENİZLİ'NİN BULDAN İLÇESİNDE ONLARCA AİLENİN YAŞADIĞI APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU. ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALE ETTİĞİ YANGIN, DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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