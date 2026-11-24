programın açılışı ve yemin töreni:

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Bayburt’ta düzenlenen etkinlikler, Saray Bahçesi’ndeki çelenk sunma töreninin ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda devam etti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; törene şehir protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Göreve yeni başlayan öğretmenler, Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hayri Kocabey eşliğinde tören salonunda yemin ederek meslek hayatlarının ilk resmi adımını attı. Yemin töreni, öğretmenlik mesleğinin hem sorumluluğunu hem de toplum önündeki yerini sembolize eden bir ritüel olarak öne çıktı.

öğrenci etkinlikleri ve salonun tepkisi:

Programın kültürel bölümünde Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı koro sahne aldı. Öğrenciler, çeşitli şarkı ve türküler seslendirirken salonu dolduran katılımcılar performanslara kimi zaman alkışla, kimi zaman hep bir ağızdan eşlik ederek destek verdi. Öğrenci etkinlikleri, törende duygusal bir atmosfer oluşturdu ve yeni öğretmenlerin mesleğe katılmasını kutlayan toplumsal bir birliktelik sağladı.

yetkililerin mesajları ve köy okullarına vurgu:

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, konuşmasında Bayburt eğitim faaliyetlerinin merkezinde çocukların, en önemli paydaşı olarak ise öğretmenlerin bulunduğunu vurguladı. Kahraman, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, akademik başarının artırılması ve sosyal, kültürel, sanatsal ile sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirtti ve öğretmenlerin özverili çalışmalarının şehrin eğitim hayatına katkısına dikkat çekti.

Kahraman özellikle köy okullarında kış şartlarına rağmen görev yapan, birden fazla sınıfın sorumluluğunu üstlenen öğretmenlerin önemine değindi ve "Hep siz varsınız diye bu şehrin yarınlarına güvenle bakıyoruz" sözleriyle yereldeki desteğin sürdürüleceğini ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak köy okullarındaki en küçük ihtiyaç ile merkezdeki en büyük talebi aynı ciddiyetle değerlendirme taahhüdü yinelendi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise konuşmasında Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bilgi, beceri, değer ve erdem bütünlüğünde nesiller yetiştirmeyi amaçladığını aktardı. Eldivan, modelin milli ve manevi değerlere bağlı, bilim ve teknolojiyi insanlığın faydasına kullanacak bireyler yetiştirme hedefini hatırlatarak öğretmenlerin bilgi birikimi, tecrübe ve fedakârlığının bu süreçte belirleyici olduğunu vurguladı.

Vali Eldivan sözlerinin sonunda tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve eğitim camiasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak anma gerçekleştirdi.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi; tören hem yeni göreve başlayan öğretmenlerin mesleğe girişini tescil eden bir adım hem de Bayburt eğitim çevresinin öğretmene verdiği değerin açık bir göstergesi olarak kayda geçti.

BAYBURT'TA YENİ ÖĞRETMENLER YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI