Başkan Dutlulu öğretmenlerin emekini 17 ilçede yerinde kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle kent genelindeki öğretmenlere yönelik kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan etkinliklerle Manisa’nın 17 ilçesindeki okulları tek tek dolaşarak eğitimcilerin gününü kutladı.

ziyaretlerin kapsamı:

Ziyaretlerde öğretmenlere Başkan Dutlulu’nun selamları iletildi ve günün anısına hazırlanan hediyeler takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bulundukları okullarda öğretmenlerle sohbet ederek hem eğitim alanında yürütülen projeler hakkında bilgi verdi hem de öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

Bazı okul ziyaretlerine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Cura da öğretmenlerle bir araya gelerek hediyeleri bizzat teslim etti ve Başkan Dutlulu’nun selamlarını iletti.

dutlulu'nun mesajı:

Başkan Besim Dutlulu, öğretmenliğin büyük bir emek, sabır ve özveri gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı. Dutlulu, öğretmenlerin sadece akademik bilgi aktarmadığını, aynı zamanda çocuklara hayatı, paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte yaşama kültürünü öğrettiğini belirtti.

Dutlulu, "Bir çocuğun hayatına dokunmak, ona yeni ufuklar açmak ve geleceğe umutla bakmasını sağlamak çok kıymetli" sözleriyle öğretmenlerin rolüne dikkat çekti ve eğitimcilerin geleceğin aydınlık toplumunu şekillendirmede üstlendiği sorumluluğa teşekkür etti.

Başkan ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimcilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini; öğretmenlerin emek ve katkılarını hatırlamaya devam edeceklerini ifade etti. Dutlulu, Manisa’da görev yapan öğretmenlerin yanı sıra ülke genelinde emek veren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı ve kendilerine sağlık ile başarı diledi.

Gerçekleştirilen ziyaretler, belediyenin eğitimcilere yönelik takdirini sahada göstermesi ve öğretmenlerin görüşlerini yerinde dinlemesi bakımından dikkat çekti. Etkinlikler, hem hediyeler hem de yüz yüze iletişimle eğitim camiasına yönelik destek mesajı niteliğinde oldu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MANİSA’NIN 17 İLÇESİNDEKİ OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLERDE ÖĞRETMENLERİN GÜNÜ KUTLANIRKEN, BAŞKAN DUTLULU’NUN SELAMLARI VE GÜNÜN ANISINA HAZIRLANAN HEDİYELER DE KENDİLERİNE İLETİLDİ.