Manisa'da katılımcı planlama süreci başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamında fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlattığı Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmasını vatandaşlarla birlikte şekillendiriyor. 'Senin Sözün, Kentin Geleceği' sloganıyla 23 Kasım'da başlayan odak grup toplantılarının ilk durakları Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri oldu.

Toplantıların odağı ve katılımcılar:

Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında düzenlenen ilk iki buluşma, Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu ve Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi'nde gerçekleştirildi. Toplantılarda başta kadınlar olmak üzere gençler, kıdemli vatandaşlar, özel ihtiyaçlı bireyler ve bakım sorumluluğu üstlenenler yer aldı. Moderatörlüğünü Özgür Aktürk'ün yaptığı oturumlarda gündelik yaşamdan çalışma hayatına, ulaşımdan kent güvenliğine kadar geniş bir yelpazede sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Katılımcılar, kentle ilgili doğrudan deneyimlerini, beklentilerini ve pratik önerilerini paylaşma fırsatı buldu. Belediye hizmetlerine erişim, karar alma süreçlerine katılım ve yerel politikaların herkese ulaşabilir kılınması gibi konular sıkça dile getirildi.

Belediyenin yaklaşımı ve yol haritası:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Strateji Daire Başkanı Hale Evrim Akman, toplantıların kentin 17 ilçesinde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Akman, vatandaşların görüş ve taleplerinin hizmetlerin planlanmasında belirleyici olacağını vurgulayarak belediyeciliğin sadece makam odalarında değil sahada yürütülmesi gerektiğini söyledi. Tarafsızlık ve katılımcılık ilkelerinin ayrıca, kendilerini yeterince ifade edemeyen kesimlerin sesini duyurma açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Pınar Kına da çalışmanın yerel katılımı güçlendiren bir adım olduğunu belirterek toplantılara katılanlara teşekkür etti.

Toplantıya katılanlar da süreçten memnuniyetini dile getirdi. Yunusemre Kent Konseyi Mahalle Meclisi Başkanı Merve Nur Doğan, Büyükşehir ile doğrudan iletişim kurup görüşlerini paylaşabilmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Ressam Hidayet Gültekin ise bu tür buluşmaların belediye hizmetlerinin verimliliğini artıracağına inandığını belirtti.

Manisa genelinde Aralık ayının sonuna kadar sürmesi planlanan toplantılarda toplanacak görüş ve önerilerin, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın önceliklerini ve hedeflerini belirlemede yol gösterici olması amaçlanıyor. Belediye yetkilileri, gelen talepleri analiz ederek hizmetlere yansıtmayı hedefliyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN "SENİN SÖZÜN, KENTİN GELECEĞİ" SLOGANIYLA BAŞLATTIĞI YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI TOPLANTILARINDA KADINLAR, GENÇLER, YAŞLILAR VE ÖZEL İHTİYAÇLI BİREYLERİN TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLENİYOR. 17 İLÇEDE YAPILMASI HEDEFLENEN TOPLANTILARDA VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ BELEDİYE HİZMETLERİNİN PLANLANMASINA YÖN VERECEK.