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Bayram namazında hissettiği kardeşlik onu İslam'a yönlendirdi

İrlanda'dan Söke'ye gelen Aaron Murray, bayram namazındaki birlik ve kardeşlikten etkilenerek İslam'ı araştırdı; Kelime-i Şehadetle 'Harun' oldu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayram namazında hissettiği kardeşlik onu İslam'a yönlendirdi

Söke'de ihtida merasimi

İrlanda'nın Cork kentinden Söke'ye gelen Aaron Murray, bayram namazında şahit olduğu birlik, beraberlik ve kardeşlik atmosferinden etkilenerek İslamiyet'i araştırmaya başladı. Uzun sayılabilecek bir gönül ve bilgi yolculuğunun ardından Murray, dinin esaslarını öğrenip kabul etme kararı aldı ve Söke İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İslamiyet'i kabul ettikten sonra Harun ismini alan Murray için yapılan törende, katılımcılar arasında ilçe din görevlileri ve cami imamları yer aldı. Merasim, Kur'an tilaveti, bilgilendirme konuşmaları ve şahitlik sürecinin tamamlanmasıyla devam etti.

Törenin akışı:

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilaveti Hacı Ahmet Özbaş Camii İmam Hatibi Şuayip Batak gerçekleştirdi. Törene Söke İlçe Müftü Vekili Adem Karataş, İlçe Vaizi Nevzat Karataş, Hacı Ahmet Özbaş Camii İmam Hatibi Şuayip Batak ve Tuvaca Mahallesi Camii İmam Hatibi Cafer Aldemir katıldı.

Devamında ilçe müftülüğü temsilcileri, Murray'e İslam dininin temel esasları ile iman ve ibadet hayatı hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamalar ve verilen bilgiler sonrasında, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirildi ve Murray resmi olarak Müslüman kabul edildi.

Müftülüğün mesajı:

Söke İlçe Müftü Vekili Adem Karataş, törende Harun'u İslam'ı seçmesi dolayısıyla tebrik etti. Karataş, İslam'ın insanları birlik, beraberlik, kardeşlik, merhamet ve güzel ahlak etrafında buluşturan evrensel bir din olduğunu vurguladı ve Harun'a yeni hayatında iman, huzur ile istikamet diledi.

Tören, İlçe Müftü Vekili Adem Karataş tarafından yapılan dua ile sona erdi. Harun'a ihtida belgesi takdim edildi ve kendisine bir Kur'an-ı Kerim ile çeşitli hediyeler verildi.

İRLANDA’NIN CORK ŞEHRİNDEN SÖKE’YE GELEN AARON MURRAY, BAYRAM NAMAZINDA ŞAHİT OLDUĞU BİRLİK...

İRLANDA’NIN CORK ŞEHRİNDEN SÖKE’YE GELEN AARON MURRAY, BAYRAM NAMAZINDA ŞAHİT OLDUĞU BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK ATMOSFERİNDEN ETKİLENEREK İSLAM DİNİNİ ARAŞTIRMAYA BAŞLADI. ARAŞTIRMALARININ ARDINDAN MÜSLÜMAN OLMAYA KARAR VEREN MURRAY, SÖKE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NDE DÜZENLENEN İHTİDA MERASİMİNDE KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDU VE "HARUN" İSMİNİ ALDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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