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Erzincan'da başkan Bekir Aksun'tan zabıta personeline teşekkür ziyareti

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Zabıta Teşkilatı'nın 200. yılı ve Zabıta Haftası kapsamında zabıta personelini makamında kabul ederek teşekkür ve başarı dileklerini iletti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan'da başkan Bekir Aksun'tan zabıta personeline teşekkür ziyareti

erzincan belediyesinde buluşma:

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yılı ve Zabıta Haftası dolayısıyla belediyenin zabıta personeliyle bir araya geldi.

Başkan Aksun, Zabıta Müdürü Mehmet Polat ve zabıta personelini makamında misafir etti. Yapılan görüşmede zabıtanın kent düzeninin sağlanmasında oynadığı rol, saha uygulamaları ve vatandaşla doğrudan temas gerektiren hizmetlerin önemi ele alındı.

teşekkür ve mesleki vurgular:

Aksun, görevlerini özveriyle sürdüren zabıta personele teşekkür ederek Zabıta Haftası'nı kutladı; personele çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi. Başkan ayrıca, görevleri başında fedakarca çalışan tüm personele kamu adına şükranlarını iletti.

Toplantıda, rutin denetimlerin etkinliğinin artırılması, kent yaşamındaki düzenin korunması ve zabıta hizmetlerinin sürdürülebilirliği konularında ortak kararlılık vurgulandı. Görüşme, zabıta personelinin motivasyonunu artırmayı hedefleyen destek mesajlarıyla sonlandı.

BAŞKAN AKSUN, ZABITA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN AKSUN, ZABITA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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