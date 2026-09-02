Turgutlu'da 2027 bütçesi için ilk resmi adım atıldı

Meclis toplantısı ve açılış konuşması:

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından açıldı. Toplantıda yedi gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkan Akın, konuşmasında kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümüne dikkat çekti ve 7 Eylül tarihinin Turgutlu için taşıdığı tarihi önemi vurguladı.

Akın, konuşmasında ayrıca Manisa ve İzmir’in kurtuluş yıldönümlerine değindi ve "Büyüklerimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi ve ödediği bedelleri unutmadan, onların bizlere emanet ettiği bu güzel kente sahip çıkmak ve Turgutlu’muzu geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı. Söz konusu konuşmada 1 Eylül Dünya Barış Günü, Zabıta Haftası ve 19 Eylül Gaziler Günü de gündeme alındı.

Bütçe ve performans programı komisyona havale edildi:

Meclisin mali konulara ilişkin üç önemli gündem maddesi oy birliğiyle karara bağlandı. İlk olarak 2026 yılı Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı tutanağı ve kararları kabul edildi.

Ardından 2027 yılı gelirlerinin tespit edilmesi amacıyla ilgili madde Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Aynı şekilde 2027 yılı Performans Programı ve 2027-2028-2029 bütçesi de görüşülmek üzere komisyonda ele alınmak üzere havale edildi. Tüm bu kararlar meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

İmar değişikliği ve kardeş şehir protokolü:

Toplantının beşinci maddesinde, 5. Mıntıka Mahallesi, 1711 ada 2 parsel için önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi. Bu madde de oy birliğiyle karara bağlandı.

Altıncı maddede ise Turgutlu Belediyesi ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Kriva Planka Belediyesi arasında yapılması planlanan kardeş şehir imza protokolü ele alındı. Meclis, 7-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan program kapsamında belediye meclis üyelerinin ve eşlerinin katılımına izin verdi; katılımcıların harcamalarını kendilerinin karşılaması şartıyla görevlendirilmelerine onay verildi ve hizmet pasaportu işlemlerinin yürütülmesi ile belediyeden gelecek bürokratların görevlendirilmesi konusunda Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki tanındı. Bu karar da oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin yedinci ve son maddesinde dilek ve temenniler bölümüne yer verildi ve toplantı bu bölümün ardından sona erdi. Alınan kararlarla 2027 mali yılı hazırlıkları resmi olarak Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine taşınmış oldu.

TURGUTLU BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN’IN AÇILIŞ KONUŞMASIYLA BAŞLADI. BAŞKAN AKIN, TURGUTLU’NUN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞI KONUŞMADA 7 EYLÜL’ÜN KENT AÇISINDAN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.