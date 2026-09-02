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Bolu'da patates hasadı başladı: tarladan tezgaha uzanan maliyet baskısı

Bolu'da eylülün ilk haftasıyla patates sökümü başladı; tarlada 24-28 TL olan ürün, tüketiciye 40-45 TL'ye ulaşıyor ve üretici maliyet baskısı yaşıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bolu'da patates hasadı başladı: tarladan tezgaha uzanan maliyet baskısı

bolu'da erken saatlerde başlayan zorlu patates hasadı:

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan ve "patates diyarı" olarak anılan Bolu'da, eylül ayının ilk haftasıyla birlikte tarlalarda söküm mesaisi başladı. İşçiler sabahın erken saatlerinde tarlaya girerken, üretimin sahadan sofraya ulaşana dek geçen süreçteki maliyetler ve fiyat farkı dikkat çekiyor.

Üretim alanında tarladan kilogramı 24-28 TL arasında alıcı bulan patates, pazarlama ve dağıtım süreçleri sonrasında tüketicinin mutfağına 40-45 TL bandında ulaşıyor. Bu fiyat farkı, çiftçiler açısından satış koşullarını değiştirmiyor; tarlayı elinde tutan üretici ürününü daha düşük fiyattan satmak zorunda kalıyor.

çiftçiden değerlendirme:

Bolu merkeze bağlı Alıçören köyünde çiftçilik yapan patates üreticisi İbrahim Karadağ, üretim takvimini ve verimi şöyle aktarıyor: "Bu yıl ortalama 10 dönüm patates ekimi yaptık. Nisan ayı gibi ekeriz, ağustos sonu, eylül başında da sökeriz. Şükür Rabbim’e, verim iyi. Fiyatlarda da istikrar var bu sene." Karadağ, tarladan çıkan ürün fiyatını yeniden vurgulayarak üreticinin perakende fiyatlardan pay alamadığını belirtiyor.

ekim tercihleri ve maliyet kaygısı:

Karadağ, son yıllarda patates ekiminin azaldığına dikkat çekiyor ve bunun nedenini üretim maliyetlerinin yükselmesine bağlıyor: "Sadece insan emeğiyle oluştuğu için artık bakımı ve maliyetleri çok yükseldi. Bu yüzden para kazanamayınca da mecburiyetten vazgeçmek zorunda kalıyoruz."

Bu nedenlerle Bolu'da bazı çiftçilerin patates yerine ayçiçeği ekimine yöneldiği belirtiliyor. Karadağ, ayçiçeğinin masraf açısından daha düşük olduğunu, kazancın patates kadar olmasa da maliyet dengesinin tercih değişikliğine yol açtığını ifade ediyor.

sonuç ve yerel etkiler:

Patates üretiminde yaşanan bu dönüşüm, hem tarımsal tercihleri hem de yerel istihdamı etkileyebilir. Tarladan tüketiciye ulaşana dek yükselen fiyatlar tüketici harcamalarını etkilerken, üreticiler maliyet baskısıyla alternatif ürün arayışına giriyor. Bolu'daki bu sezonun ilerleyen günlerinde ekim tercihlerinin ve fiyat istikrarının sektörde belirleyici olması bekleniyor.

PATATES DİYARI BOLU&#039;DA ZORLU HASAT MESAİSİ BAŞLADI

PATATES DİYARI BOLU'DA ZORLU HASAT MESAİSİ BAŞLADI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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