kayseri'de gizli kameralı sosyal deneyle çevre bilinci test edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı sosyal deney

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda bir sosyal deneye imza attı. Proje, Dr. Memduh Büyükkılıç talimatlarıyla başlatılan çevre seferberliği kapsamında gerçekleştirildi ve vatandaşların saha davranışları gizli kameralarla kayda alındı.

Sosyal deneye hazırlık ve uygulama:

Deney için mesire alanındaki bir ahşap kamelya bilinçli olarak piknik sonrası bırakılmış izlenimi veren plastik bardak, teneke içecek kutuları ve ambalaj atıklarıyla kirletildi. Kamelyanın bu şekilde düzenlenmesiyle, alana piknik yapmaya gelenlerin tepkileri gizli kameralarla anbean gözlemlendi.

Beklenenin aksine, birçok ziyaretçi duyarlı davranarak masadaki atıkları tek tek topladı ve çöp kovasına attı. Bu örnek yaklaşım, belediye ekipleri tarafından memnuniyetle karşılandı ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etmek amacıyla yeşilin ve doğanın sembolü olan güller hediye edildi.

Belediyenin hedefi ve yetkililerin açıklamaları:

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, uygulamanın Dr. Memduh Büyükkılıç talimatıyla yürütülen çevre seferberliği kapsamında olduğunu belirtti. Taşçı şu ifadeleri kullandı: "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla başlattığımız çevre seferberliği kapsamında, vatandaşlarımızda çevre bilincini ve duyarlılığını artırmak amacıyla anlamlı bir sosyal deneye imza attık. Proje kapsamında, Sarımsaklı Barajı mesire alanımızdaki kamelyalardan birinde bilinçli olarak çevre kirliliği görüntüsü oluşturarak alana çöpler bıraktık ve ardından vatandaşlarımızın bu duruma göstereceği reaksiyonu gözlemledik. Çevreye karşı sergilenen bu duyarsızlığa sessiz kalmayarak çöpleri masadan alıp çöp kovasına atan, doğasına ve şehrine sahip çıkan hassasiyet sahibi vatandaşlarımızın sergilediği bu yaklaşımı büyük bir memnuniyetle karşıladık. Kendilerine örnek davranışlarından ötürü teşekkürlerimizi ileterek, çevreye gösterdikleri bu zarif yaklaşımın anısına, yeşilin ve doğanın sembolü olan güller hediye ettik."

Taşçı, deneyin temel amacını toplumda çevre temizliği bilincinin güçlendirilmesi olarak özetledi: "Gerçekleştirdiğimiz bu sosyal deneyin temel amacı; çevre temizliğinin yalnızca belediyelerin değil, aynı zamanda her bir bireyin asli sorumluluğu olduğu bilincini aşılamak ve toplumsal farkındalığı en üst seviyeye çıkarmaktır. Gelecek nesillere çok daha yaşanabilir bir dünya bırakma gayesiyle, ‘daha yeşil, daha temiz ve daha konforlu bir Kayseri’ hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Vatandaşların görüşleri:

Sosyal deneye katılan ve kamelyadaki atıkları toplayanlardan Meltem Özer, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nı sık kullandıklarını anlattı: "Belediyenin bu kadar güzel bir imkânının olması da çok güzel. Büyük, geniş bir alanı var ama bu alanın bu kadar temiz ve düzenli tutulması gerekirken insanların bilinçsiz ve duyarsız davranması gerçekten bizi üzüyor. Geldiğimizde burada çöpler vardı ve üzüldük açıkçası, çöpleri çöpe attık. Bütün insanların da bu konuda daha bilinçli daha duyarlı davranmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir alan, burası hepimizin alanı. Çocuklarımızın alanı, herkese ait bir alan. Lütfen çevreye sahip çıkalım ve burayı koruyalım. Burayı temiz bırakalım." Özer, hediyesi olan güller için de Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na teşekkür etti.

Deneyde gül hediye edilen bir diğer katılımcı Fikri Uygur ise duygularını şöyle ifade etti: "Çok güzel oldu, emeği geçen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Kayseri olarak belediyelerimiz çalışıyor. Biz çok memnunuz. Her şeyi dört dörtlük yapılmış. Kamelyaları olsun, çimenleri olsun, mangal yerlerimiz olsun. Her şey dört dörtlük, bundan iyisi can sağlığı."

Belediyenin düzenlediği bu çalışma, hem yerinde gözlem yöntemiyle davranış değişikliğini kayıt altına aldı hem de çevre bilinci sergileyen vatandaşları ödüllendirerek olumlu örneklerin görünür olmasını sağladı. Yetkililer, benzer girişimlerle toplumda kalıcı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA SARIMSAKLI BARAJI MESİRE ALANI’NDA DİKKAT ÇEKİCİ BİR SOSYAL DENEYE İMZA ATTI