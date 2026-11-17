Olayın gelişimi

28 Ekim günü Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleşen olayda, taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından S.A. adlı şüphelinin eşi A.A. (23) tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Aynı silahla intihara teşebbüs eden S.A. ağır yaralandı.

Tıbbi süreç ve adliyeye sevk:

Yaralı şüpheli, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü. Tıbbi müdahale ve işlemleri tamamlanan S.A., Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Geride kalan çocuk:

Olay sonucunda çiftin 11 aylık bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

ŞÜPHELİ S.A. TARTIŞMA SONUCUNDA EŞİ A.A.'YI (23) SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ. OLAYIN ARDINDAN AYNI SİLAHLA İNTİHARA KALKIŞAN ŞÜPHELİ AĞIR YARALANDI.