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Gözleme dükkânıyla dört çocuğunu tek başına büyüten kadın, kiralık evde ayrımcılıkla karşılaşıyor

Sivas'ta Hanım Gezici, hayırseverlerin desteğiyle açtığı gözleme dükkanıyla, biri kanser tedavisi gören dört çocuğunu okutuyor; dul olduğu için kiralık ev bulamıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gözleme dükkânıyla dört çocuğunu tek başına büyüten kadın, kiralık evde ayrımcılıkla karşılaşıyor

Sivas'ta tek başına çocuklarına hem anne hem baba oluyor

Sivas'ta yaşayan Hanım Gezici (35), 8 yıldır ayrı olduğu eşiyle yollarını ayırmasından sonra çocuklarına tek başına bakmaya başladı. Hayatını gözleme pişirip satarak ve önce hasta bakımı, temizlik işleri yaparak sürdüren Gezici, hayırseverlerin desteğiyle açtığı küçük dükkânda hem kira ödüyor hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşılamaya çalışıyor.

İş yeri, geçim ve eğitim mücadelesi:

Gezici, 12 yıl önce Sivas'a geldiğini ve burada ikamet ettiğini belirtiyor. İş bulmakta zorlandığı dönemlerde yarım gün çalışmak zorunda kaldığı için sürekli istihdam sağlayamadığını, bunun da gelirini kısıtladığını anlattı. Çevresinin desteğiyle açılan dükkânda gözleme yapıp satan Gezici, çocuklarının eğitimine öncelik veriyor: dört çocuğunun hepsi öğrenim görüyor ve anne, onları okutabilmek için çaba gösteriyor.

Ailenin en büyüğü 18, en küçüğü 12 yaşında; iki kız, iki erkek çocukla hayatını sürdüren Gezici, yaklaşık 8 ay önce en büyük çocuğunun beyninde tümör olduğunu öğrendiklerini ve tedaviye başlandığını, şu anki durumun iyiye gittiğini söyledi.

Kiralamada ayrımcılık iddiası:

En büyük sıkıntısının dul veya boşanmış kadınlara ev kiralanmaması olduğunu söyleyen Gezici, kiralık ev ararken ev sahiplerinin kendisine ve çocuklarına karşı ayrımcı davrandığını ifade etti. İlk kiralama girişiminde eşi yurt dışında gibi bahaneler söyleyerek ev kiralamak zorunda kaldığını, boşandığı anlaşılınca ise ev sahibinin onları çıkarmak istediğini aktardı. Bu süreçte hakaret ve tehditlerle karşılaştığını belirten Gezici, eşyalarının dışarı çıkarılmak istendiğini vurguladı.

Buna rağmen Gezici, kira ödemelerini düzenli yaptığını, elinden gelen tüm çabayı göstererek çocuklarına baktığını söyledi: "Bugüne kadar 4 çocuğuma kendi başıma baktım, bundan sonra da bakmaya devam edeceğim." Ayrıca çocuklarıyla hep hem ebeveyn hem arkadaş gibi olduklarını ekledi.

Hanım Gezici'nin hikâyesi, hem yerel dayanışmanın hem de konut piyasasındaki ayrımcılık iddialarının gündeme gelmesine neden oluyor. Küçük dükkân, aileye kısa vadeli bir nefes sağlarken, kalıcı çözüm için barınma ve sağlık desteğine ihtiyaç sürdüğü anlaşılıyor.

DUL OLDUĞU İÇİN KİRALIK EV BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN KADIN, PİŞİRDİĞİ GÖZLEMELERİ ÇOCUKLARINI BİRİ...

DUL OLDUĞU İÇİN KİRALIK EV BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN KADIN, PİŞİRDİĞİ GÖZLEMELERİ ÇOCUKLARINI BİRİ KANSER TEDAVİSİ GÖREN 4 ÇOCUĞUNU OKUTMAYA ÇALIŞIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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