Belçika'da parkta silahlı müdahale iddiası: dört çocuk babası hayatını kaybetti

Olayın iddiası:

Geçtiğimiz pazar günü Belçika'nın Eupen kentinde yaşandığı öne sürülen olayda, yaklaşık 15 yıldır Belçika'da yaşayan ve bir kablo fabrikasında işçi olarak çalışan 42 yaşındaki Halit Altun, çocukları Cebril (14), Yasin (13), Kamil (12) ve Şehmuz (11) ile parka gitti. Parkta çocukları ile Ukraynalı olduğu ileri sürülen bir grup arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine Altun'un çocuklarını korumak amacıyla müdahale ettiği bildirildi.

Aile tarafından aktarılan iddialara göre, bölgeye gelen polis ekiplerinin Altun'a ateş açtığı, Altun'un yaralanarak yere düştüğü ve yerdeyken yeniden ateş edildiği iddia edildi. Olay yerinde Altun'un kelepçelendiği ve ambulansın yaklaşık 40 dakika sonra geldiği belirtiliyor; Altun daha sonra hastaneye kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti.

Aile anlatımı ve iddialar:

Dayısı Cihad Öğüşlü, olayın çocuklar arasında başlayan küçük bir tartışmayla başladığını, karşı grubun alkollü olduğunu düşündüklerini ve grubun yeğenlerine saldırdığını söyledi. Öğüşlü, yeğeninin çocuklarını korumak amacıyla araya girdiğini ve bunun üzerine polisin müdahalesi sonucu vurulduğunu öne sürdü. Ayrıca, iddialara göre polisler olay sırasında görüntü çeken kişilere müdahale ederek telefonlarını aldığı, bazı telefonların kırıldığı veya kişilerle birlikte götürüldüğü belirtildi.

Öğüşlü, Altun'un evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını, ailenin Türkiye Cumhuriyeti makamlarından olayın aydınlatılması için yardım istediğini ifade etti. Aile, Altun'un evine ve çocuklarına bağlı bir insan olduğunu vurguladı.

Taziye, talepler ve çocukların durumu:

Hayatını kaybeden Altun'un Mersin'de yaşayan ailesi ve yakınları Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki taziye evinde bir araya geldi. Cenazenin yarın Akbelen Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Aile, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve çocukların psikolojik destek almasını talep ediyor; çocukların olay sırasında parkta bulunduğu ve babalarını gözlerinin önünde kaybettikleri belirtiliyor.

Olayla ilgili iddialar bağımsız bir soruşturma gerektiriyor. Aile hem Belçika hükümetinden hem de Türkiye Cumhuriyeti makamlarından sürecin takip edilmesini talep ediyor. Resmi makamların yapacağı açıklamalar ve soruşturma sonuçları, iddiaların doğrulanması açısından bekleniyor.

BELÇİKA POLİSİNİN HALİT ALTUN'U VURUP KELEPÇELEDİĞİ AN