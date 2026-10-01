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Belediye hizmetleri cebe giriyor: Çameli'nin resmi mobil uygulaması

Çameli Belediyesi, Android için resmi mobil uygulamasını kullanıma sundu; istek-talep, anlık bildirimler, duyurular, haberler ve nöbetçi eczane bilgisi sunuyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Belediye hizmetleri cebe giriyor: Çameli'nin resmi mobil uygulaması

Çameli Belediyesi resmi mobil uygulama kullanıma sunuldu

Çameli Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan resmi mobil uygulamayı kullanıma sundu. Uygulama, Android işletim sistemine sahip cihazlarda Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor; iOS sürümü için çalışmalar devam ediyor.

İstek ve talepler doğrudan iletilebilecek:

Uygulamanın İstek & Talep bölümü sayesinde vatandaşlar mahallelerinde veya ilçenin herhangi bir noktasında karşılaştıkları konuları açıklama ve fotoğraf ekleyerek belediyeye doğrudan iletebilecek. Belediyeye ulaşan talepler sistem üzerinden değerlendirilerek ilgili müdürlüklere yönlendirilecek ve çalışmaların daha hızlı şekilde planlanmasına katkı sağlanacak.

Bunun yanı sıra uygulama üzerinden ilan ve duyurular anlık bildirimlerle vatandaşların telefonlarına ulaştırılacak; haberler, etkinlikler, güncel nöbetçi eczane bilgileri ve belediyenin iletişim bilgilerine de erişilebilecek. Bildirimlerin alınabilmesi için uygulamanın ilk açılışında kullanıcıların bildirimlere izin vermesi gerekiyor.

İndirme ve erişim bilgileri:

Çameli Belediyesi Resmi Mobil Uygulaması, Android işletim sistemine sahip telefonlarda Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Kullanıcılar Google Play Store’da "Çameli Belediyesi" araması yaparak uygulamaya ulaşabilecek. Uygulamanın iOS sürümü için de çalışmalar devam ediyor; çalışmaların tamamlanmasının ardından iPhone kullanıcıları için App Store’da da yayınlanacak.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan uygulamayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojinin sunduğu imkânları belediye hizmetlerimize entegre ederek hemşehrilerimizin bize daha hızlı ve kolay ulaşmasını istiyoruz. Mobil uygulamamız sayesinde vatandaşlarımız istek ve taleplerini bulundukları yerden fotoğraflarıyla birlikte belediyemize iletebilecek. Ekiplerimiz de bize ulaşan talepleri ilgili birimlerimize yönlendirerek çözüm için çalışmalarını sürdürecek. Aynı zamanda ilçemizle ilgili önemli ilan ve duyuruları anlık bildirimlerle hemşehrilerimize ulaştıracağız. Haberlerden etkinliklere, nöbetçi eczanelerden belediyemizle iletişime kadar birçok bilgiye tek uygulama üzerinden erişilebilecek Vatandaşlarımızla aramızdaki iletişimi güçlendirmeye, hizmetlerimizi daha hızlı ve erişilebilir hale getirmeye devam edeceğiz. Siz iletin, biz çözüm için çalışalım. Çameli Belediyesi Resmi Mobil Uygulaması ile belediyeniz artık cebinizde. Çameli’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun"

ÇAMELİ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN BELEDİYE HİZMETLERİNE DAHA HIZLI VE KOLAY ULAŞABİLMESİ, TALEP VE...

ÇAMELİ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN BELEDİYE HİZMETLERİNE DAHA HIZLI VE KOLAY ULAŞABİLMESİ, TALEP VE ÖNERİLERİNİ DOĞRUDAN İLETEBİLMESİ VE İLÇEDEKİ GELİŞMELERDEN ANINDA HABERDAR OLABİLMESİ AMACIYLA HAZIRLANAN ÇAMELİ BELEDİYESİ RESMÎ MOBİL UYGULAMASINI KULLANIMA SUNDU. ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP CİHAZLAR İÇİN KULLANIMA AÇILAN MOBİL UYGULAMA İLE BELEDİYE HİZMETLERİ TEK BİR PLATFORMDA VATANDAŞLARIN ERİŞİMİNE SUNULUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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