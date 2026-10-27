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Belediye ihalelerine müdahale iddiası Bolu'da üç tutuklama

Bolu'da 26 Ekim sabahı düzenlenen operasyonda 'ihaleye fesat' ve 'zimmet' iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı; 3 kişi tutuklandı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Belediye ihalelerine müdahale iddiası Bolu'da üç tutuklama

Bolu belediyesi soruşturmasında gözaltılar

İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Ekim sabahı Bolu Belediyesi'ne yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' suçlamaları yöneltilen kişiler hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Operasyon ve gözaltılar:

Şafak vakti düzenlenen baskınlarda, belediye bünyesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli isimler ile yönetim kadrosundan kişiler adreslerinde yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş bulunuyordu. Şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirilip, ardından jandarmadaki ifade işlemleri için getirildi.

Yargı süreci ve tutuklamalar:

Jandarmadaki sorgulamalar tamamlandıktan sonra şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece verilen kararda, Rasim Özdemir, Neşe Esen ve Tural Ateş tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Samet Bilge ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi; yetkililer, işlemlerin tamamlanmasının ardından dosyanın detaylandırılacağını açıkladı. Kamu kurumlarındaki ihaleler ve zimmet iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar, benzer vakalarda olduğu gibi hem idari hem adli süreçleri kapsıyor.

BOLU’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BOLU BELEDİYESİ’NE YÖNELİK DÜZENLENEN ‘İHALEYE FESAT...

BOLU’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BOLU BELEDİYESİ’NE YÖNELİK DÜZENLENEN ‘İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA’ VE ‘ZİMMET’ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN, ARALARINDA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI'NIN DA BULUNDUĞU 3 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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