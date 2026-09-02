Belediyenin pasta sürprizi yaşlıların yüzünü güldürdü

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Yaş Alan Büyüklerimize Doğum Günü Projesi" ile kentteki yaşlı vatandaşların özel günlerinde yanında oluyor. Proje kapsamında Sosyal Hizmetler ekipleri, doğum günü olan büyüklerin kapısını çalarak sürpriz pasta götürüyor ve unutulmayacak anlar yaşatıyor.

ziyaretlerin amacı ve işleyişi:

Proje, sadece bir kutlama değil; yaşlıların yalnızlık hissini azaltmak, hatırlandıklarını ve değer gördüklerini hissettirmek üzere tasarlandı. Ekipler, doğum günü gelen vatandaşları ziyaret ederek pastanın yanı sıra kısa sohbetler de yapıyor, küçük ihtiyaçlara ilişkin notlar alıyorlar. Ziyaretler planlı ve düzenli bir takvimle yürütülüyor, ekipler gizlilik ve saygı çerçevesinde hareket ediyor.

bireysel tepkiler ve kamuya yansımalar:

Projeyle gerçekleştirilen ziyaretlerde pasta karşısında duygulanan birçok yaşlının mutluluğu ve heyecanı yüzlerine yansıyor. Son olarak Huriye isimli yaşlı kadına yapılan ziyarette de ekiplerin kapısını pasta ile çalması üzerine Huriye teyze duygularını dile getirdi ve mutluluğunu paylaştı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da söz konusu sürprizden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Doğan paylaşımında, "Doğum günün kutlu olsun Huriye teyzem; ellerinden öper, hayırlı yaşlar dilerim. ‘Yaş Alan Büyüklerimize Doğum Günü Projesi’ ile Sosyal Hizmetler ekibimiz gönüllere dokunuyor" ifadelerini kullandı.

Huriye teyze ziyaret sonrası Başkan Doğan ve belediye ekiplerine teşekkür ederek dua etti. Belediyenin bu tür anlamlı girişimleri, yerel düzeyde sosyal hizmetlerin görünürlüğünü artırırken, toplumdaki dayanışma duygusunu da güçlendiriyor.

SOSYAL HİZMETLER EKİPLERİ, SON OLARAK HURİYE İSİMLİ YAŞLI KADINA DOĞUM GÜNÜ DOLAYISIYLA PASTA GÖTÜREREK SÜRPRİZ YAPTI. EKİPLERİN ELİNDE PASTA İLE KAPISINI ÇALMASI KARŞISINDA DUYGULANAN HURİYE TEYZE, YAŞADIĞI MUTLULUĞU DİLE GETİRDİ.