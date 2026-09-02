Pazaryeri’nde yeni eğitim yılı öncesi okul güvenliği planı netleşti

Okul güvenliği tedbirleri toplantısı

Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara başkanlığında bir araya gelinerek 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesi güvenlik değerlendirmesi yapıldı. Toplantının amacı, yeni eğitim yılının huzur ve güven içinde geçirilmesini sağlamaya yönelik koordinasyonu güçlendirmekti.

Toplantının kapsamı:

Toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı ve öğrenciler ile eğitim camiasının güvenliğini temin etmeye yönelik mevcut durum ve ihtiyaçlar ele alındı. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde sorumluluk alanları, iletişim kanalları ve denetim mekanizmaları değerlendirildi.

Alınacak önlemler:

Görüşmelerde, okullarda fiziksel güvenlik, ulaşım düzenlemeleri, acil durum iletişimi ve okulla çevre arasındaki koordinasyon gibi başlıklar üzerinde duruldu. Kararlaştırılan tedbirlerin uygulanması ve takip mekanizmalarının işletilmesi konusunda ilgili birimlerin koordineli çalışması gerektiği vurgulandı.

Toplantı sonunda, yeni eğitimin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde mutabakat sağlandı.

PAZARYERİ'NDE OKUL GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI