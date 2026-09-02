Bin 800 kilometreyi aşıp Yüksekova'ya üzüm götüren Elmacı Dede

Elmacı Dede'nin Yüksekova yolculuğu:

Türkiye genelinde sınır içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine düzenli meyve götürmesiyle tanınan ve kamuoyunda Elmacı Dede olarak bilinen 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, yeni bir ziyaret için yine yola çıktı. Denizli'nin Çivril ilçesinden kendi elleriyle topladığı taze üzümleri Mehmetçik'e ulaştırmak üzere uzun bir rotayı geride bıraktı.

Sabah saatlerinde Şırnak güzergahından hareket eden Yılmaz, kara yoluyla Hakkari'ye kadar uzanan ve ara vermeden süren bir ulaşım süreci yaşadı. Yaklaşık 40 saat süren yolculuğun sonunda Yüksekova Tümen Komutanlığına ulaşarak er ve erbaşlara ikramlarda bulundu.

Taşıma ve dağıtım detayları:

Aracında toplam 80 sandık üzüm bulunan Yılmaz, getirdiği sevkiyatın 21 kasasını Yüksekova'daki birliklere tahsis etti. Hem lezzet hem de moral amaçlı gerçekleştirilen bu teslimatta üzümler doğrudan askerlerin eline verildi.

Komutanlıkta askerlerle bir süre sohbet eden Yılmaz, yaklaşımının temelinde milletin sevgisini ve devletin şefkatini dağın zirvesindeki unsurlara taşımak isteğinin olduğunu vurguladı. Sohbet sırasında askerlerle hatıra fotoğrafları çekildi ve ikram edilen meyveler paylaşıldı.

Gelenek ve motivasyon:

Yıllardır zorlu iklim koşulları ve uzun mesafelere aldırmadan bu geleneği sürdüren Yılmaz, amacının askerlerin moralini yükseltmek ve onlara manevi destek sunmak olduğunu belirtti. Kendi ifadesiyle Elmacı Dede’nin bereketini, sevgisini ve selamını Mehmetçik’e ulaştırmak küçük ama anlamlı bir katkı sağlıyor.

Yılmaz, yolculuk sırasında gösterdiği kararlılığı ve fedakârlığı ile dikkat çekerken, birlik komutanları ve askerler yapılan ikram için teşekkür etti. Ziyaret, hem yerel hem de görev bölgesindeki askerler açısından hem moral hem de dayanışma mesajı taşıdı.

TÜRKİYE GENELİNDE SINIR İÇİ VE SINIR ÖTESİNDEKİ ÜS BÖLGELERİNDE GÖREV YAPAN KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE DÜZENLİ OLARAK GÖTÜRDÜĞÜ MEYVELERLE TANINAN VE KAMUOYUNDA "ELMACI DEDE" OLARAK BİLİNEN 76 YAŞINDAKİ MUHAMMET YILMAZ, BU KEZ HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ ASKERLERİ ZİYARET EDEREK ÜZÜM İKRAM ETTİ.