Dolar 48,2031 -0,14%
Euro 56,0229 +0,15%
Bist 14.075,64 -1,08%
Altın Gram 6.876,15 +0,92%
EUR/USD 1,1596 +0,02%
Brent Petrol 94,41 -0,25%
--°

Bin 800 kilometreyi aşıp Yüksekova'ya üzüm götüren Elmacı Dede

Denizli'den kendi elleriyle topladığı üzümleriyle bin 800 kilometre yol kateden 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Yüksekova'daki askerlere 21 kasa üzüm ulaştırdı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:02

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 17:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bin 800 kilometreyi aşıp Yüksekova'ya üzüm götüren Elmacı Dede

Elmacı Dede'nin Yüksekova yolculuğu:

Türkiye genelinde sınır içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine düzenli meyve götürmesiyle tanınan ve kamuoyunda Elmacı Dede olarak bilinen 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, yeni bir ziyaret için yine yola çıktı. Denizli'nin Çivril ilçesinden kendi elleriyle topladığı taze üzümleri Mehmetçik'e ulaştırmak üzere uzun bir rotayı geride bıraktı.

Sabah saatlerinde Şırnak güzergahından hareket eden Yılmaz, kara yoluyla Hakkari'ye kadar uzanan ve ara vermeden süren bir ulaşım süreci yaşadı. Yaklaşık 40 saat süren yolculuğun sonunda Yüksekova Tümen Komutanlığına ulaşarak er ve erbaşlara ikramlarda bulundu.

Taşıma ve dağıtım detayları:

Aracında toplam 80 sandık üzüm bulunan Yılmaz, getirdiği sevkiyatın 21 kasasını Yüksekova'daki birliklere tahsis etti. Hem lezzet hem de moral amaçlı gerçekleştirilen bu teslimatta üzümler doğrudan askerlerin eline verildi.

Komutanlıkta askerlerle bir süre sohbet eden Yılmaz, yaklaşımının temelinde milletin sevgisini ve devletin şefkatini dağın zirvesindeki unsurlara taşımak isteğinin olduğunu vurguladı. Sohbet sırasında askerlerle hatıra fotoğrafları çekildi ve ikram edilen meyveler paylaşıldı.

Gelenek ve motivasyon:

Yıllardır zorlu iklim koşulları ve uzun mesafelere aldırmadan bu geleneği sürdüren Yılmaz, amacının askerlerin moralini yükseltmek ve onlara manevi destek sunmak olduğunu belirtti. Kendi ifadesiyle Elmacı Dede’nin bereketini, sevgisini ve selamını Mehmetçik’e ulaştırmak küçük ama anlamlı bir katkı sağlıyor.

Yılmaz, yolculuk sırasında gösterdiği kararlılığı ve fedakârlığı ile dikkat çekerken, birlik komutanları ve askerler yapılan ikram için teşekkür etti. Ziyaret, hem yerel hem de görev bölgesindeki askerler açısından hem moral hem de dayanışma mesajı taşıdı.

TÜRKİYE GENELİNDE SINIR İÇİ VE SINIR ÖTESİNDEKİ ÜS BÖLGELERİNDE GÖREV YAPAN KAHRAMAN GÜVENLİK...

TÜRKİYE GENELİNDE SINIR İÇİ VE SINIR ÖTESİNDEKİ ÜS BÖLGELERİNDE GÖREV YAPAN KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE DÜZENLİ OLARAK GÖTÜRDÜĞÜ MEYVELERLE TANINAN VE KAMUOYUNDA "ELMACI DEDE" OLARAK BİLİNEN 76 YAŞINDAKİ MUHAMMET YILMAZ, BU KEZ HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ ASKERLERİ ZİYARET EDEREK ÜZÜM İKRAM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük'te şehir içi park sorununa çözüm olarak kamyon ve tır garajı açıldı
images

Özlü Tokuşlar’da vatandaşla bir arada: talepler yerinde değerlendirildi
images

Belediyenin pasta sürprizi yaşlıların yüzünü güldürdü
images

Tarihi değirmen kadın emeğiyle üretim merkezine dönüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman-Çelikhan yolunda takla atan otomobil: iki sürücü hastaneye kaldırıldı

Dev bül 20 santimetre büyüklüğünde çıktı: akciğer ameliyatla kurtarıldı

İskenderun’dan son kareler: Tuğberk İmamoğlu'nun limandan çıkışı güvenlik kamerasında

Köy yolları modernleşiyor: Ağaçören Camili yolu asfalta kavuştu

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı