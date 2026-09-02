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Karabük'te şehir içi park sorununa çözüm olarak kamyon ve tır garajı açıldı

Antepoğlu Sanayi Sitesi yanında açılan kamyon ve tır garajı; ağır tonajlı araçların şehir içi park sorununu azaltıp, trafik düzenine katkı sağlayacak.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük'te şehir içi park sorununa çözüm olarak kamyon ve tır garajı açıldı

Karabük’te ağır vasıtalar için yeni bekleme alanı hizmete girdi

Karabük’te, ağır tonajlı araçların şehir içinde rastgele park etmesi ve bekleme sorununa çözüm olması amacıyla Antepoğlu Sanayi Sitesi yanında inşa edilen Kamyon ve Tır Garajı düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış programına AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamyon ve tır şoförleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, kentteki nakliyeci esnafı ile yerel yöneticilerin bir araya geldiği bir organizasyon olarak kayda geçti.

Projenin hedefi ve beklentiler:

Törende konuşan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, garajda gerekli alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Çetinkaya, alanın ağır vasıta araçlarının şehir içinde gelişigüzel park etmesinin önüne geçilmesine ve sürücülerin daha güvenli, düzenli bir alanda araçlarını bekletebilmesine imkan tanıyacağını söyledi.

Başkan Çetinkaya ayrıca, açılan garajın bölgedeki ticari araç trafiğinin düzenlenmesine katkı sunmasını beklediklerini vurguladı. Projenin, şehir içi trafik akışını rahatlatma ve güvenlik standartlarını yükseltme amacını taşıdığı ifade edildi.

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemal Topçu ise yürüttükleri görüşmeler sonucunda alanın kendilerine tahsis edilmesine yönelik olarak Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle Kamyon ve Tır Garajı hizmete açıldı. Açılış sonrası katılımcılar garaj alanını dolaşarak tesisin düzeni ve olanakları hakkında incelemelerde bulundu.

Yetkililer, benzer projelerin kent içi trafiğin düzenlenmesi ve kamyon-tır sürücülerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi açısından örnek teşkil edebileceğini belirtti.

KARABÜK’TE, AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN ŞEHİR İÇİNDEKİ PARK VE BEKLEME SORUNUNA ÇÖZÜM OLMASI AMACIYLA...

KARABÜK’TE, AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN ŞEHİR İÇİNDEKİ PARK VE BEKLEME SORUNUNA ÇÖZÜM OLMASI AMACIYLA ANTEPOĞLU SANAYİ SİTESİ YANINDA HAYATA GEÇİRİLEN KAMYON VE TIR GARAJI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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