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Belen'de seyir halindeki araç alev aldı; itfaiyenin hızlı müdahalesi can kaybını engelledi

Belen İssume Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, HBB itfaiyesinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Belen'de seyir halindeki araç alev aldı; itfaiyenin hızlı müdahalesi can kaybını engelledi

Belen'de seyir halindeki araç alev aldı; itfaiyenin hızlı müdahalesi can kaybını engelledi

Hatay'ın Belen ilçesi İssume Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilden alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeden gelen ilk bilgilerde araçta yolcu veya sürücü kaynaklı yaralanma olmadığı bildirildi.

olayın gelişimi:

Yetkililerin aktardığına göre seyir halindeki otomobilde başlayan yangın kısa sürede alevlendi ve çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlerin çevreye sıçramasını engellemek için öncelikli müdahaleyi gerçekleştirdi.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Belen'de sevk edilen HBB itfaiye ekipleri gerekli söndürme araçlarıyla olay yerine ulaşarak yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti. Müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve can kaybı ile yaralanma yaşanmadı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirerek alevlenme riskini ortadan kaldırdı ve güvenlik açısından gerekli önlemleri aldı.

BELEN’DE ANEMON OTEL CİVARINDA ÇIKAN ARAÇ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE...

BELEN’DE ANEMON OTEL CİVARINDA ÇIKAN ARAÇ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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