Atakum'da aracına bindirdiği kişiyi bıçaklayıp tutuklandı

Atakum'da araç içinde bıçaklı saldırı

Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre E.E. (23) aracına bindirdiği U.Ö.S. (25)'yi araç içinde bıçakladı. Yaralanan U.Ö.S., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

olayın gerçekleştiği nokta ve yaralanmanın ayrıntıları:

Olay, Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişiminde gerçekleşti. Yetkililer, saldırıda mağdurun sağ omzundan bıçaklandığını bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan U.Ö.S. kısa süre sonra hastaneye sevk edildi ve tedavisi sürdüğü öğrenildi.

soruşturma ve yargı süreci:

Olayın ardından Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı ve şüpheli E.E. polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.E. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer alınan ifadeler ve deliller doğrultusunda sürecin ilerletildiğini belirtti.

E.E., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.