Ankara'da gece yürüyüşü: Gazze için ses yükseldi

Ankara'da gece yürüyüşü:

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, akşam namazının ardından Kocatepe Camii'nden başladı. Etkinlik Mithatpaşa Caddesi ve Anadolu Bulvarı üzerinden devam ederek Melike Hatun Camii önünde sonlandı. Katılımcılar, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

rota ve katılım:

Yürüyüş Kocatepe Camii'den hareketle Mithatpaşa Caddesi ve Anadolu Bulvarı güzergahını takip ederek Melike Hatun Camii önünde tamamlandı. Etkinlikte yüzlerce kişinin bir araya gelmesi dikkat çekti.

basın açıklaması ve talepler:

ANFİDAP adına basın açıklaması yapan Mustafa Karataş konuşmasında, "Bugün 7 Ekim 2026. Tam üç yıl önce başlayan Aksa Tufanı’yla birlikte siyonist terör şebekesinin Gazze’de başlattığı topyekun soykırım aralıksız üçüncü yılını geride bıraktı. Altını çizerek haykırıyoruz: Bu vahşet yalnızca üç yıllık bir katliam değildir. 1917 yılından bu yana bir asrı aşkın süredir Filistin topraklarını adım adım gasp eden sistematik bir işgal ve soykırım politikasıdır" ifadelerini kullandı.

Karataş, uluslararası hukukun Gazze enkazının altında meşruiyetini yitirdiğini belirterek, "10 Ekim 2025 tarihinde Katar, Mısır, Türkiye ve ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes mutabakatına rağmen işgal rejimi hiçbir kural tanımamış, taahhütlerini çiğneyerek cinayetlerine pervasızca devam etmiştir" dedi. Açıklamasını, "Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek durmayacağız. Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek geri adım atmayacağız. Kahrolsun siyonizm, kahrolsun emperyalizm. Yaşasın küresel vicdan, yaşasın bağımsız Filistin direnişimiz" sözleriyle sonlandırdı.

Ankara'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi