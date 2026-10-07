Dolar 49,1897 +0,03%
Euro 55,1556 -0,34%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.542,12 -1,20%
EUR/USD 1,1199 -0,56%
Brent Petrol 100,95 +0,75%
--°

Ankara'da gece yürüyüşü: Gazze için ses yükseldi

ANFİDAP öncülüğünde yüzlerce kişi Kocatepe Camii'nden başlayıp Melike Hatun Camii'nde sona eren yürüyüşte Gazze'ye destek için slogan attı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 23:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ankara'da gece yürüyüşü: Gazze için ses yükseldi

Ankara'da gece yürüyüşü:

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, akşam namazının ardından Kocatepe Camii'nden başladı. Etkinlik Mithatpaşa Caddesi ve Anadolu Bulvarı üzerinden devam ederek Melike Hatun Camii önünde sonlandı. Katılımcılar, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

rota ve katılım:

Yürüyüş Kocatepe Camii'den hareketle Mithatpaşa Caddesi ve Anadolu Bulvarı güzergahını takip ederek Melike Hatun Camii önünde tamamlandı. Etkinlikte yüzlerce kişinin bir araya gelmesi dikkat çekti.

basın açıklaması ve talepler:

ANFİDAP adına basın açıklaması yapan Mustafa Karataş konuşmasında, "Bugün 7 Ekim 2026. Tam üç yıl önce başlayan Aksa Tufanı’yla birlikte siyonist terör şebekesinin Gazze’de başlattığı topyekun soykırım aralıksız üçüncü yılını geride bıraktı. Altını çizerek haykırıyoruz: Bu vahşet yalnızca üç yıllık bir katliam değildir. 1917 yılından bu yana bir asrı aşkın süredir Filistin topraklarını adım adım gasp eden sistematik bir işgal ve soykırım politikasıdır" ifadelerini kullandı.

Karataş, uluslararası hukukun Gazze enkazının altında meşruiyetini yitirdiğini belirterek, "10 Ekim 2025 tarihinde Katar, Mısır, Türkiye ve ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes mutabakatına rağmen işgal rejimi hiçbir kural tanımamış, taahhütlerini çiğneyerek cinayetlerine pervasızca devam etmiştir" dedi. Açıklamasını, "Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek durmayacağız. Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek geri adım atmayacağız. Kahrolsun siyonizm, kahrolsun emperyalizm. Yaşasın küresel vicdan, yaşasın bağımsız Filistin direnişimiz" sözleriyle sonlandırdı.

Ankara&#039;da Filistin&#039;e destek yürüyüşü düzenlendi

Ankara'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Batman'da yüzler gazze için yürüdü, telefon ışıklarıyla dayanışma gösterisi
images

Manisa'da 'tek bir vicdan' panelinde Gazze'deki insani kriz ele alındı
images

Muş'ta binlerin sessiz dua ve protesto yürüyüşü
images

Galata'dan Gazze'ye destek: kule Filistin bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Üniversite çevresinde güvenlik hamlesi: denetimler yoğunlaştırıldı

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı