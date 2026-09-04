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Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye bileniyor

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik çalışmasını tamamladı; Ümit Akdağ takımda ilk antrenmanına çıktı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye bileniyor

Antrenmanda neler yapıldı:

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen hazırlık maçı öncesi son idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir programla tamamlandı. Çalışma ısınma koşularıyla başladı, ardından 5’e 2 top kapma ve duran top organizasyonlarına odaklanan bölümler yer aldı.

Antrenmanın son bölümünde takım, maç senaryolarını denedi ve oyuncuların sahadaki görev dağılımları üzerinde duruldu. Teknik ekip, kısa süreli yoğun tempo ile hem fiziksel hazırlığı hem de takım disiplinini ölçmeyi hedefledi.

Ümit Akdağ'ın takıma katılması ve işaretler:

Beşiktaş’ın yeni transferi Ümit Akdağ idmana katılarak takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yeni oyuncunun yer alması, teknik heyetin maç planlamasında ek opsiyonlar aradığını gösteriyor; oyuncunun antrenmana katılımı kadro derinliğine olumlu bir işaret olarak değerlendirildi.

Maç bilgileri ve beklentiler:

Trendyol Süper Lig 4. haftasında siyah-beyazlılar yarın saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ev sahibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik ekip ve oyuncuların son idmandaki performansı, derbide uygulanacak taktik esneklik ve fiziksel dayanıklılığın önemini ortaya koyuyor.

Hazırlık sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş, sahaya odaklanarak derbiden maksimum verim almayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI DERBİ MAÇIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI DERBİ MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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