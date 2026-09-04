Serik'te komşuların ilaçlama motoru müdahalesi yangının yayılmasını önledi

Yangının seyri ve ilk müdahale:

Antalya'nın Serik ilçesi Aşağı Kocayatak Mahallesi'nde, Aydın Avcı'ya ait 3 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evden duman ve alevlerin yükselmesine neden oldu. Bölge sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyen mahalle sakinleri, yangının çevre bölüm ve katlara sıçramasını engellemek için evlerinde bulunan ilaçlama motorlarını su kaplarıyla doldurup hortumlarla alevlere müdahale etti. Bu ilk müdahale, yangının hızla yayılmasını geciktirdi.

İtfaiye müdahalesi ve hasar tespiti:

Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa süre sonra yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın tamamen söndürüldü. Ekipler yangın sonrası evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında evin üçüncü katındaki iki oda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; olayda maddi hasar oluştu. Yangın sırasında ev sahibi Aydın Avcı ile oğlu ve içeride bulunan bir kadın ile küçük çocuk, dumanları fark etmeleri üzerine kendi imkanlarıyla ya da mahalle sakinlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Mahalle muhtarının açıklamaları:

Aşağı Kocayatak Mahalle Muhtarı İsmail Karsavurdan, yangının ihbarının ardından mahalle sakinleriyle birlikte itfaiye gelene kadar müdahalede bulunduklarını belirtti. Karsavurdan, 'Bize ev yangını var diye haber geldi. Ben de hemen itfaiyeyi aradım. Bu sırada mahalle sakinleri olarak ilaçlama motorlarıyla müdahale etmeye başladık' dedi ve içeride bulunan kadın ile çocuğun yangın fark edilir edilmez dışarı çıkarıldığını vurguladı.

Olayda can kaybı bildirilmezken, mahalle dayanışmasının erken müdahaleyle yangının daha geniş alana yayılmasını engellediği kaydedildi.

YANGINDA EVİN İKİ ODASI TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.