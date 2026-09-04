Pülümür yer altı kaynak tuzu coğrafi işaretle korunmaya alındı

Pülümür yer altı kaynak tuzu tescillendi:

Pülümür Yer Altı Kaynak Tuzu, Tunceli’nin Pülümür ilçesine özgün bir yerel değer olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillenerek korunma altına alındı. Tescil, ürünün özgün niteliğinin korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla resmi güvence sağlıyor.

Tören ve belgelerin takdimi:

Tescil belgesi, düzenlenen takdim töreninde Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve il protokolünün katılımıyla verildi. Törende, tescil sürecine katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür belgeleri de takdim edildi.

Coğrafi işaret tesciliyle Pülümür'ün kaynak tuzu için hedeflenen başlıca kazanımlar; ürünün özgünlüğünün korunması, bilinirliğinin artırılması ve yerel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak sıralanıyor. Ayrıca tescilin, yerel ürünlerin markalaşmasına ve bölge ekonomisine katkı sunması bekleniyor.

Vali Aygöl'ün değerlendirmesi ve gelecek hedefleri:

Vali Şefik Aygöl, Pülümür tuzu tescilini önemli bir başlangıç olarak nitelendirerek Tunceli’nin yöresel değerlerinin markalaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Aygöl, Şavak peynirinin de coğrafi işaret tescili için çalışmaların sürdüğünü belirtti ve kent için yeni hedefler açıkladı.

Aygöl'ün sözleri şöyle: "Bu şehirde Şavak peyniri gibi en az 5 markayı daha tescilleme hedefi koyduk kendimize. Şehrimizle ilgili olumlu bir haber olunca biz de çok heyecanlanıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Başlangıç gibi düşünebiliriz ama bu bir son olmayacak. Memleketimizin en önemli ihtiyacı memleketimizin değerlerini ortaya koymak, sonra da onları marka haline getirmek. Bu memleketin adı vardı, tuz ihtiyacı vardı tuzu da oldu. Memleketin tadı ve tuzu oldu. Arkadaşlarımızla beraber gece gündüz bu memleket için koşturuyoruz. Allah’a çok şükür bu memleketin tadını oluşturduk. Memleketin her yerinde şu anda huzur var. Her yere gidebiliyoruz, her yerde görüşebiliyoruz, herkesle konuşabiliyoruz. Pülümür tuzuyla başladık ama daha bir sürü hususumuz var. Şavak peynirini konuştuk. Kendimize bir hedef koyduk. Şavak peynirinin tescilini aralık ayı bitmeden alacağız. Bu gerçeği ifade edip sahip çıkmak lazım. Şavak peyniri tescil alması gereken bir husustur. Tulum peynirinin yüzde 90 sütünü, ürününü biz gönderiyoruz. Bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce Pülümür tuzunun üretim yerindeydik. O tuzu ne kadar zor şartlarda organik olarak ürettiklerini görme fırsatı bulduk. Bu şehirde Şavak peyniri gibi en az 5 markayı daha tescilleme hedefi koyduk kendimize. Bu memlekette en büyük engel umutsuzluktu. Bu umutsuzluğu birlikte kaldırdık. Bizim tek problemimiz ufuk ve gayret. Bunları bir araya getirdiğimizde başaramayacağımız bir husus yok."

Yetkililer, coğrafi işaret tescilinin sadece bir koruma mekanizması değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik canlılığını artıracak, üreticilerin emeklerini görünür kılacak bir adım olduğunu belirtiyor. Tescilin ardından tanıtım ve markalaşma adımlarının hızlandırılması hedefleniyor.

PÜLÜMÜR YER ALTI KAYNAK TUZU COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ TAKDİM EDİLDİ