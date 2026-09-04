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Gençlerin kanatlandığı festival: TEKNOFEST Malatya'ya geliyor

MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, 8-13 Eylül'de Malatya TULGA Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İHA yarışlarına tüm Malatyalıları davet etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: İrem Özkan

Gençlerin kanatlandığı festival: TEKNOFEST Malatya'ya geliyor

yarışmanın kapsamı ve tarihleri:

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin öne çıkan etkinliklerinden olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uluslararası ve Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması, 8-13 Eylül tarihlerinde Malatya TULGA Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Yarışma, gençlerin insansız hava araçları (İHA) teknolojileri üzerindeki uygulama ve tasarım becerilerini sınayacak; ekiplerin performansı, görev tamamlama ve yenilikçilik kriterleri üzerinden değerlendirilecek.

mİAD'dan davet ve değerlendirme:

MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, etkinliğin sadece bir yarışma olmadığına, aynı zamanda gençlere ilham veren bir buluşma noktası olduğuna dikkat çekti. Budak, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayii ve milli teknoloji alanında kaydettiği ilerlemenin gençlerin teknolojiye ilgi duymasıyla daha da güçleneceğini vurguladı. Budak, açıklamasında TEKNOFEST’in genç nesillere örnek oluşturduğunu belirterek, 'TEKNOFEST heyecanını Malatya’da hep birlikte yaşayacağız. Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin geldiği noktayı görmek, gençlerimizin geliştirdiği projelere şahit olmak bizler için büyük bir gurur. Tüm hemşerilerimizi 8-13 Eylül tarihleri arasında TULGA Havalimanı’na davet ediyorum' dedi.

yerel etkiler ve beklentiler:

Malatya'da düzenlenecek yarışmaların kent ekonomisine ve yerel ekosisteme katkı sağlaması bekleniyor. Organizasyonun, genç yeteneklerin ağ kurmasına ve teknoloji odaklı girişimlerin görünürlüğünün artmasına zemin hazırlayacağı öngörülüyor. TEKNOFEST platformu, milli teknoloji üretiminin görünürlüğünü artırırken, katılımcılara uygulamalı deneyim ve kariyer fırsatları sunuyor.

Budak’ın davetiyle etkinliğe katılımın artması, kentteki teknoloji kültürünü güçlendirecek ve gençlerin savunma sanayii ile ilgili çalışma alanlarına yönelimini teşvik edecektir. Tüm hemşeriler, 8-13 Eylül tarihleri arasında TULGA Havalimanı’nda gerçekleşecek yarışmaları yerinde takip ederek gençlerin projelerine tanıklık edebilirler.

MİAD BAŞKANI BUDAK’TAN TEKNOFEST’E DAVET

MİAD BAŞKANI BUDAK’TAN TEKNOFEST’E DAVET

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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