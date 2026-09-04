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Eczacıbaşı spor kulübü 60 yıllık mirasını ve kadın voleyboluna bakışını anlattı

Faruk Eczacıbaşı, kulübün 60 yıllık spor kültürünü, kadın voleyboluna odaklanma kararını ve gençlere yönelik sosyal misyonunu anlattı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eczacıbaşı spor kulübü 60 yıllık mirasını ve kadın voleyboluna bakışını anlattı

60 yıllık yolculuk ve spor kültürü:

Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün kuruluşunun 60. yılı öncesi yayınlanan röportajında kulübün tarihî birikimini ve bu birikimin Türk sporuna yansımalarını değerlendirdi. Sosyal medya kanalında paylaşılan söyleşide, kulübün yıllara yayılan disiplininin ve ortak emeğin Türk voleybolunun uluslararası başarısındaki etkisine dikkat çekti.

uluslararası başarı ve seyirci çeşitliliği:

Eczacıbaşı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası performansını değerlendirirken turnuvada sergilenen oyunun kalitesini vurguladı ve "Müthiş bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Ama asıl beni etkileyen, salonlardaki seyircinin çeşitliliği; aileleri, gençleri ve onların heyecanını görmek" sözleriyle izleyici profiline önem verdiğini belirtti. Bu yaklaşım, voleybolun yalnızca saha içi sonuçlarla değil, geniş bir sosyal katman yaratarak güçlendiğini gösteriyor.

kadın voleyboluna odaklanma kararı:

Başkan Eczacıbaşı, kulübün Levent'te başlayan, Ayazağa'da sürdürülen ve bugün Kartal'daki spor salonuyla devam eden yolculuğuna değindi. Kuruluşundan itibaren erkek voleybolu, kadın voleybolu, basketbol, satranç ve masa tenisi gibi farklı branşlarda faaliyet gösterdiklerini, uzun yıllar süren deneyimin ardından kadın voleyboluna yoğunlaşma kararının alındığını aktardı. Bu tercih yalnızca sportif hedeflerle sınırlı değildi; Eczacıbaşı, "Kadın voleybolu bizim için sosyal bir misyondu" diyerek kadın sporcular aracılığıyla takım çalışması, beraberlik, dostluk ve sağlıklı yaşam değerlerini topluma yaymayı amaçladıklarını vurguladı.

geleceğe taşıma vizyonu:

Kulübün kurucuları Nejat Eczacıbaşı ve Şakir Eczacıbaşı tarafından ortaya konulan "Türk gençliğinin potansiyelini dünyaya anlatma" vizyonunun bugün de yol gösterici olduğunu belirten Faruk Eczacıbaşı, bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Genç sporcuların saha dışındaki yaşamlarına da önem verdiklerini, güvenle geleceğe bakan bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Eczacıbaşı, kulübün bu yaklaşımının uluslararası düzeyde de karşılık bulduğunu; bunun somut örneklerinden birinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü olduğunu (2018) ifade etti. Son olarak Başkan, "60 yıl boyunca devam etmiş özel bir spor kulübü olmak başlı başına önemli" diyerek Eczacıbaşı Spor Kulübü mirasının ve bu mirasın diğer kurumlarca da sürdürülmesinin dileğini paylaştı.

ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ BAŞKANI FARUK ECZACIBAŞI, KULÜBÜN 60 YILLIK YOLCULUĞUNU VE BU SÜRECE YÖN...

ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ BAŞKANI FARUK ECZACIBAŞI, KULÜBÜN 60 YILLIK YOLCULUĞUNU VE BU SÜRECE YÖN VEREN SPOR KÜLTÜRÜNÜ ANLATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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