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Elazığlı güreşçi ali asaf çiçek milli kadroya seçildi

Ali Asaf Çiçek, Düzce'de +83 kilogramda Türkiye birinciliğini elde ederek milli takıma davet edildi; 13 Eylül 2026'da Bulgaristan'da ülkeyi temsil edecek.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Elazığlı güreşçi ali asaf çiçek milli kadroya seçildi

Elazığlı sporcudan ulusal başarı

Elazığ’ın genç sporcularından Ali Asaf Çiçek, Düzce’de düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası’nda +83 kilogram kategorisinde birincilik elde ederek milli takım kadrosuna davet edildi. Başarısı, ulusal arenadaki performansını uluslararası düzeye taşıma fırsatı sundu.

Türkiye birinciliği ve Avrupa hedefi:

Çiçek, Düzce'deki şampiyonada gösterdiği performansla Türkiye birincisi olmayı başardı. Bu sonuç, onu 13 Eylül 2026 tarihinde Bulgaristan’da gerçekleştirilecek Ümitler Avrupa Kuraş Şampiyonasında +83 kilogram kategorisinde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandırdı. Genç sporcunun hedefi, Avrupa sahnesinde derece elde ederek hem ülkesine hem de Elazığ’a önemli bir başarı kazandırmak.

Hazırlık süreci ve destek:

Ali Asaf Çiçek’in hazırlık dönemini antrenörü Zülfü Sarıca yönetiyor. Antrenör- sporcu işbirliği, uluslararası organizasyona uzanan süreçte performansın sürekliliği açısından kritik rol oynuyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcunun bu başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çiçek ile antrenörü Zülfü Sarıca’yı tebrik etti ve milli müsabakada kendisine başarılar diledi.

İl müdürlüğünün açıklamasında, gençlerin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda desteklenmesinin devam edeceği vurgulandı. 13 Eylül’de Bulgaristan’da mücadele edecek olan Ali Asaf Çiçek için kentte ve spor camiasında beklenti yüksek; sporcunun Avrupa Şampiyonası’ndaki performansı hem bireysel kariyeri hem de Elazığ sporunun görünürlüğü açısından önem taşıyor.

ELAZIĞLI SPORCU ALİ ASAF ÇİÇEK, DÜZCE&#039;DE DÜZENLENEN ÜMİTLER KURAŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI&#039;NDA ELDE...

ELAZIĞLI SPORCU ALİ ASAF ÇİÇEK, DÜZCE'DE DÜZENLENEN ÜMİTLER KURAŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA ELDE ETTİĞİ BİRİNCİLİĞİN ARDINDAN MİLLİ TAKIM KADROSUNA DAVET EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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