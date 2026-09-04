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Boluspor'da son prova tamamlandı, Bandırmaspor sınavı yarın

Karaçayır Tesisleri'nde son idman Daniel Farrar yönetiminde taktik ve pas çalışmalarıyla tamamlandı. Boluspor yarın 16.00'da Bandırmaspor deplasmanında.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Boluspor'da son prova tamamlandı, Bandırmaspor sınavı yarın

Boluspor son idmanını tamamladı

Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı öncesi hazırlıklarını Karaçayır Tesisleri'nde tamamladı.

Antrenmanı Teknik Direktör Daniel Farrar yönetiminde gerçekleştirildi; çalışma dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın içeriği:

Futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde Bandırmaspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Taktik organizasyonların ardından idman sona erdi.

Maç programı ve yer:

Boluspor, yarın saat 16.00'da Bandırmaspor'a konuk olacak.

BOLUSPOR, TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI BANDIRMASPOR MAÇININ...

BOLUSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI BANDIRMASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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