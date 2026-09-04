Boluspor'da son prova tamamlandı, Bandırmaspor sınavı yarın

Boluspor son idmanını tamamladı
Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı öncesi hazırlıklarını Karaçayır Tesisleri'nde tamamladı.
Antrenmanı Teknik Direktör Daniel Farrar yönetiminde gerçekleştirildi; çalışma dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın içeriği:
Futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde Bandırmaspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Taktik organizasyonların ardından idman sona erdi.
Maç programı ve yer:
Boluspor, yarın saat 16.00'da Bandırmaspor'a konuk olacak.
BOLUSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI BANDIRMASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
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