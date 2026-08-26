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Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanında lig aşaması hedefliyor

Beşiktaş, ilk maçı 3-0 kazandığı Kauno Zalgiris ile rövanşta tur avantajını korumaya çalışacak; ev sahibi 3-0 kazanırsa uzatma ve penaltılar gündeme gelir.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanında lig aşaması hedefliyor

Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanında lig aşaması hedefliyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın TSİ 20.00’de Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçta Dolmabahçe’de rakibini 3-0 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj elde etti.

maç öncesi durum:

İki takım arasındaki rövanş Dariaus ir Gireno Stadyumu’nda oynanacak. Beşiktaş, ilk maçta Oh, Murillo ve Orkun Kökçü’nün penaltı golüyle 3-0 galip gelmişti; bu skorla Kartal, deplasmandaki maçta her türlü galibiyet ve beraberlik sonucunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına yükselecek. Eğer ev sahibi ekip normal sürede 3-0 kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.

Spor toto süper ligde Vincenzo Italiano yönetimindeki takım son olarak Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Kauno Zalgiris ise Litvanya Ligi’nde TransINVEST Vilnius ile 1-1 berabere kaldı.

avrupa karnesi ve istatistikler:

Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanıyla birlikte Avrupa kupalarında 264. randevusuna çıkacak. Geride kalan 263 maçta siyah-beyazlılar 102 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı; Avrupa kupalarında toplam 356 gol sevinci yaşanırken, kalesinde 395 gol gördü.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarında Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayla birlikte 139. maçına çıkacak. Bugüne dek bu turnuvada 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet elde edildi; Avrupa Ligi maçlarında 217 gol atılırken 180 gol yendi.

Bu sezon Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 4 resmi maçın tamamında kalesini gole kapattı. Midtjylland ile oynanan maçlar 1-0 ve 2-0 sonuçlandı; 3. eleme turunda Hradec Kralove karşısında her iki maçı da 1-0 kazanıldı. Turun ilk ayağında Kauno Zalgiris karşısında da gol yemeyen siyah-beyazlılar ilk maçı 3-0 ile bitirdi.

hakemler ve kadro:

Kaunas’taki müsabakada düdüğü İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano çalacak. Yardımcı hakemler Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan, dördüncü hakem Alejandro Quintero Gonzalez olacak. VAR odasında İspanyol Cesar Soto Grado görev yaparken AVAR koltuğunda Francisco Jose Hernandez Maeso yer alacak.

Beşiktaş’ın UEFA listesi: Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Ay, Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Bircan, Semih Kılıçsoy.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşısında elde ettiği avantajı koruyarak Avrupa liginde grup aşamasına kalmayı hedefliyor; rövanşta dikkatli ve kontrollü bir oyun sergilemesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞINDA KAUNO ZALGİRİS&#039;E KONUK OLACAK.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞINDA KAUNO ZALGİRİS'E KONUK OLACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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