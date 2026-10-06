Dolar 49,1757 +0,12%
Euro 55,3551 +0,38%
Bist 12.358,45 -0,69%
Altın Gram 6.614,42 +0,64%
EUR/USD 1,1254 +0,27%
Brent Petrol 98,08 -2,23%
--°

Beşiktaş Kocaelispor maçı öncesi taktik ağırlıklı antrenmanını sürdürdü

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ısınma, top kapma, hücum-savunma çalışmaları ve çift kale maçla hazırlandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş Kocaelispor maçı öncesi taktik ağırlıklı antrenmanını sürdürdü

antrenmanda yapılan çalışmalar:

Siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor ile oynanacak maç öncesinde bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir idman gerçekleştirdi.

Antrenmanı Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetti; çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklıydı. Isınma koşularıyla başlayan seans, yarı sahada top kapma egzersizleri ile sürdü. Ardından ekip halinde hücum ve savunma organizasyonları üzerinde duruldu.

İdman, dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandı ve takımın maç temposuna yönelik uygulamalı çalışmalar ön plana çıktı.

takvim ve sonraki idman:

Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 8 Ekim Perşembe günü saat 11.30'da basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ederson Kadıköy'de taraftarla buluştu: imza günü coşkusu
images

Çocuklar Boluspor'la buluştu: 40 öğrenci imzalı forma aldı
images

Bitlis’te coşku: Bitlis Spor 1916 kupada silifke karşısında farklı kazandı
images

Tenisle tanışma fırsatı: Bodrum'da ücretsiz kurslar başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cizre'de üreticiyi güçlendirecek tarım ve hayvancılık adımları

Kremlin uyardı: Litvanya'nın anayasa değişikliği bölgesel gerilimi tırmandırabilir

Saksonya-Anhalt'ta tarihi kırılma: AfD'li meclis başkanı göreve başladı

Hopi'den akaryakıt ve otogaza yeni avantaj: Paracık artık istasyonlarda da geçerli

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi