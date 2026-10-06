Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde kadın akademisyenler iklim stratejileri oluşturdu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde toplanma

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların katkılarıyla düzenlenen "İklim Bilim Kadın 2035 Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı. COP31 süreci kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden kadın akademisyenler bir araya gelerek iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odaklı ortak çözümler üzerinde çalıştı.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen çalıştaya; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, HKÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Şafak Hengirmen Tercan, İstasyon Gaziantep Koordinatörü Filiz Evran ile farklı üniversitelerden kadın rektörler, rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı. Program, "İklim Bilimi, Araştırma ve Yenilik Alanlarında Kadın Liderliği Ulusal Akademik Stratejisi" çerçevesinde düzenlendi.

Çalıştayın odağı:

Katılımcılar dört tematik alanda eş zamanlı atölye çalışmaları yürüttü: Yaşamsal Kaynak Güvenliği ve İklim Dayanıklılığı, İklim Adaleti, Eşitlik ve Toplumsal Kırılganlık, Temiz Enerji, Yeşil ve Akıllı Teknolojiler ve Kadınların STEM, İnovasyon ve İklim Çözümlerindeki Liderliği. Her başlık altında akademik perspektifler, uygulanabilir politika önerileri ve iş birliği mekanizmaları tartışıldı.

Katılımcı mesajları ve beklentiler:

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, iklim değişikliğinin su kaynaklarından tarımsal üretime, sağlıktan enerjiye kadar geniş bir etkisi olduğuna dikkat çekerek, "Böylesine büyük bir sorun karşısında bilime her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ancak bilimsel bilgiyi üretmek kadar, farklı disiplinleri bir araya getirmek ve ürettiğimiz bilgiyi uygulanabilir çözümlere dönüştürmek de önemli. Üniversitelerin sorumluluğunun tam da burada başladığına inanıyorum" dedi. Rektör ayrıca kadın araştırıcıların karar alma süreçlerinde ve teknoloji geliştirmede daha güçlü yer almasının önemini vurguladı.

HKÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Şafak Hengirmen Tercan, üniversite kampüslerini "yaşayan laboratuvarlar" olarak gördüklerini belirterek HKÜ'nün sürdürülebilirlik yolculuğunun kuruluş vizyonuyla sürdüğünü ifade etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz da iklimin geleceğe bırakılmayacak kadar kritik bir konu olduğunu vurguladı.

Çalıştay boyunca ortaya konan öneriler, akademik araştırma ile yerel uygulamalar arasında köprü kurmaya odaklandı. Katılımcılar, özellikle kadın liderliğinin güçlendirilmesiyle inovasyonun hızlanacağı ve iklim politikalarının daha kapsayıcı hale geleceği ortak görüşünde birleşti.

Etkinlik, COP31 sürecine katkı sunacak nitelikte akademik ve pratik öneriler üretmeyi amaçlayarak sona erdi ve katılımcılar çalışmaların devamı için ağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ’NDE "İKLİM BİLİM KADIN 2035 ÇALIŞTAYI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ