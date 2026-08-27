Süper lig 3. haftasında hafta sonunun düdüklerini bu hakemler çalacak

3. hafta programı ve hakem atamaları:
TFF internet sitesinden duyurduğu listeye göre Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, 29-31 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla gerçekleşecek. Açıkladığı atamalar, her karşılaşmanın saha içi yönetimini üstlenecek isimleri belirliyor.
hakemlerin maç dağılımı:
Yarın
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
29 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
21.30 Galatasaray - Göztepe: Mehmet Türkmen
30 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
21.30 Başakşehir - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe: Yasin Kol
31 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.30 Beşiktaş - Çorum FK: Çağdaş Altay
dikkat çeken eşleşmeler ve notlar:
Listede, birkaç önemli maçın 21.30 seansında yer alması ve büyük kulüplerin maçlarına deneyimli hakemlerin atanması öne çıkıyor. Atamalar, maçların disiplin yönetimi ve akışında belirleyici olacak; takımların saha içi performansı kadar hakem yönetimleri de hafta sonu sonuçlarını etkileyebilir.
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI.
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