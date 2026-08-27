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Süper lig 3. haftasında hafta sonunun düdüklerini bu hakemler çalacak

TFF, Trendyol Süper Lig 3. hafta (29-31 Ağustos) programı için atanan hakemleri açıkladı; hafta sonu oynanacak maçlarda düdük çalacak isimler belli oldu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Süper lig 3. haftasında hafta sonunun düdüklerini bu hakemler çalacak

3. hafta programı ve hakem atamaları:

TFF internet sitesinden duyurduğu listeye göre Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, 29-31 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla gerçekleşecek. Açıkladığı atamalar, her karşılaşmanın saha içi yönetimini üstlenecek isimleri belirliyor.

hakemlerin maç dağılımı:

Yarın
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

29 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
21.30 Galatasaray - Göztepe: Mehmet Türkmen

30 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
21.30 Başakşehir - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe: Yasin Kol

31 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.30 Beşiktaş - Çorum FK: Çağdaş Altay

dikkat çeken eşleşmeler ve notlar:

Listede, birkaç önemli maçın 21.30 seansında yer alması ve büyük kulüplerin maçlarına deneyimli hakemlerin atanması öne çıkıyor. Atamalar, maçların disiplin yönetimi ve akışında belirleyici olacak; takımların saha içi performansı kadar hakem yönetimleri de hafta sonu sonuçlarını etkileyebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 3. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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