Süper lig 3. haftasında hafta sonunun düdüklerini bu hakemler çalacak

3. hafta programı ve hakem atamaları:

TFF internet sitesinden duyurduğu listeye göre Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, 29-31 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla gerçekleşecek. Açıkladığı atamalar, her karşılaşmanın saha içi yönetimini üstlenecek isimleri belirliyor.

hakemlerin maç dağılımı:

Yarın

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

21.30 Galatasaray - Göztepe: Mehmet Türkmen

30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

21.30 Başakşehir - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe: Yasin Kol

31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.30 Beşiktaş - Çorum FK: Çağdaş Altay

dikkat çeken eşleşmeler ve notlar:

Listede, birkaç önemli maçın 21.30 seansında yer alması ve büyük kulüplerin maçlarına deneyimli hakemlerin atanması öne çıkıyor. Atamalar, maçların disiplin yönetimi ve akışında belirleyici olacak; takımların saha içi performansı kadar hakem yönetimleri de hafta sonu sonuçlarını etkileyebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI.