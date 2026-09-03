Kartal yönetiminde derbi provası: Fenerbahçe son idmanlara odaklandı

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, hem fiziksel hem de taktik unsurlara odaklandı.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından ekip, 5’e 2 top kapma ve pas egzersizleriyle top kontrolü ve baskı altında oyun kurma becerilerini pekiştirdi. Dar alanda yapılan pas oyunları oyuncuların kısa mesafede link kurma ve hızla pozisyon değiştirme yeteneklerini test etti.

Taktik ve bireysel çalışmalar:

Antrenman, taktiksel düzenlemeler ve bireysel çalışma segmentleriyle tamamlandı. Teknik ekip, hem takımın savunma düzenini hem de hücum aksiyonlarını maç koşullarına göre son kez biçimlendirdi. Oyunculara maç öncesi koordinasyon, pozisyon alma ve hızlı hücum reaksiyonları üzerinde özel çalışmalar yaptırıldı.

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'ndeki programını yarın yapılacak son idmanla tamamlayacak ve Beşiktaş derbisine hazır hale gelmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE, SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞI DERBİ MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ