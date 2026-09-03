Eyüpspor’un sınavı: Çorum deplasmanında zaferin tesadüf olmadığını göstermek

Eyüpspor hazırlıkları kemerburgaz’da sürüyor

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Corendon Alanyaspor maçında son dakika golüyle ligdeki ilk galibiyetini alan Eyüpspor, Çorum FK maçı hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik direktör Özhan Pulat, antrenman öncesinde basın mensuplarına takımın son durumu, rakip değerlendirmesi ve transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

rakip analiz ve maç hedefi:

Pulat, Çorum FK’nın güçlü ve coşkulu seyirci desteğiyle zorlayıcı bir rakip olduğunu vurguladı. Geçen sezonki şampiyonluk performansıyla dikkat çeken Çorum’un 'acil puana ihtiyacı' olduğunu belirten teknik adam, Eyüpspor cephesinde hedefin net olduğunu söyledi. Pulat, takımın artık geçen haftaki galibiyetinin tesadüf olmadığını sahaya yansıtması gerektiğini ifade ederek, 'Biz her takıma aynı duygularla, aynı saygılı bakış açısıyla yaklaşıyoruz' dedi.

Alanya maçındaki oyundan memnun olduklarını belirten Pulat, bu istikrarın Çorum karşısında da sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Karşılaşmanın taktik ve mücadele boyutuna değinen teknik adam, takımın savunma disiplinini koruyup hücumda pozisyon zenginliği yaratması gerektiğini vurguladı.

takım uyumu, adaptasyon ve üretim:

Pulat, Eyüpspor’un kadro yapılanmasının yeni tamamlandığını ve farklı milliyetlerden oyuncuların bir araya gelmesinin adaptasyon süreci gerektirdiğini anlattı. 'Sağ kenar oyuncunuz Cezayirli, sol kenar oyuncunuz Polonyalı, orta sahanız Faslı, santraforunuz Nijeryalı' örneğini vererek, oyuncuların birbirlerinin koşu yönünü ve top tekniğini tanımasının zaman alacağını söyledi. Buna rağmen takım savunması ve fiziksel mücadele gücünde olumlu işaretler gördüklerini belirtti.

Alanyaspor maçında topa sahip olma, yön değiştirmeler ve içeri koşularla pozisyon zenginliği ürettiklerini söyleyen Pulat, şampiyonluk adayı rakibin savunma disiplinine rağmen bu verilerin takımın doğru yolda olduğuna işaret ettiğini aktardı. Teknik adam, milli takım arasına kadar ekibin birbirini daha iyi tanıyacağını ve skorlarla özgüvenin artacağını ifade etti.

kırmızı kartın açıklaması ve tutum:

Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili de açıklama yapan Pulat, sahada kalmayı tercih eden bir kişi olduğunu, rakibin de emeğine saygı duyduklarını belirtti. Pozisyonla ilgili değerlendirmesinde, Ahmet’in topu temiz kazanıp kaleyi karşısına aldığı sırada faulle durdurulduğunu ve pozisyonun bitmesini beklemek gerektiğini düşündüğünü anlattı. Pulat, tepki gösterdiğini ancak 'Ben asla sinkaflı bir cümle kurmadım' dediğini tekrarladı ve atılmasının ardından bundan ders çıkardığını vurguladı.

Bu tür durumların futbolda olabileceğini belirten Pulat, takımına da moral vermeye çalıştığını, enseyi karartmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Kendi davranışına dair sorumluluk alarak benzer bir olayın tekrar etmemesi için çalışacağını ekledi.

transfer politikası ve kulüp gerçekleri:

Pulat, sezon öncesi kadro yapılanmasını değerlendirirken Eyüpspor’un bu sezon sıfırdan kurulan bir ekip olduğunu hatırlattı. 'Geçen sene 5-6 oyuncumuz kalmıştı; bu sene ise kalecisinden santraforuna kadar yeni bir takım kurduk' diyen teknik adam, yönetimin bütçe ve ödeme politikası doğrultusunda 'az ama öz' bir kadro planladıklarını anlattı.

Transferlerden örnek veren Pulat, golcü Ahmet Abdullah’ı Sunderland’den, U23 kategorisinden 2004 doğumlu oyuncu olarak transfer ettiklerini, orta sahada David Costa’nın da 2004 doğumlu olduğunu ve Hamza ile kaleci Moldovan’ın (Romanya milli takım kalecisi) takıma katkı verdiğini söyledi. Bu oyuncuların potansiyelini sisteme dayalı oyunla ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Son olarak Pulat, kulübün koşullarına uygun oyuncular alındığını ifade ederek, 'Biz asla bahanelerin değil çözümlerin arkasındayız' şeklinde sözlerini noktaladı. Yönetim, teknik ekip ve oyuncuların ortak çabasıyla takımın zaman içinde daha fazla üretim yapmasının beklendiği vurgulandı.

Özetle, Pulat ve Eyüpspor cephesi Çorum maçı öncesi hem saha içi disiplini hem de taktiksel sürekliliği koruyup, geçen haftaki galibiyetin tesadüf olmadığını ispatlamaya çalışacak. Takımın uyum sürecine zaman tanınırken, taraftarlardan ve çevreden beklenen desteğin önemine dikkat çekiliyor.

TEKNİK DİREKTÖR ÖZHAN PULAT, ANTRENMAN ÖNCESİNDE BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.